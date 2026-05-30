USA und Iran spielen um Friedensdeal im Nahost-Konflikt

Die USA und Iran verhandeln um einen Friedensdeal im Nahost-Konflikt. Die Lage wird durch mögliche neue Angriffe durch Donald Trump auf das Mullah-Regime eskaliert. Ein Bericht der New York Times enthüllt, wie Hardliner im Iran die Verhandlungen sabotieren.

Die USA und Iran spielen in den Nahost-Verhandlungen um einen Friedensdeal . Die Lage wird durch mögliche neue Angriffe durch Donald Trump auf das Mullah-Regime eskaliert.

Ein Bericht der New York Times enthüllt nun, wie Hardliner im Iran die Verhandlungen sabotieren. Eine kleine, aber einflussreiche Fraktion aus konservativen Politikern, Geistlichen und Funktionären versucht seit Wochen, eine Einigung mit Washington zu verhindern. Sie attackieren das Verhandlungsteam der eigenen Regierung mit Kundgebungen, Auftritten im Staatsfernsehen und internen Interventionen. Die Führung steht viel auf dem Spiel, da seit der Waffenruhe vom 8.

April verhandelt wird. Washington fordert ein Ende der Urananreicherung, die Herausgabe oder Vernichtung hochangereicherten Urans sowie die freie Passage durch die Straße von Hormus. Teheran verlangt im Gegenzug die Aufhebung von Sanktionen, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte und Sicherheitsgarantien. Der Kölner Politikwissenschaftler Thomas Jäger sagt, dass der Druck der USA nicht groß genug ist, um den Iran zu zwingen, die Forderungen der USA zu akzeptieren.

Trump akzeptiere zwar nicht, dass er in den Verhandlungen kein besseres Ergebnis bekommt, als sich jetzt abzeichnet. Doch den Krieg wolle er nicht mehr aufnehmen, weil ihm schade. Der neue Oberste Führer Mojtaba Khamenei steht hinter den Gesprächen, und Präsident Masoud Peseschkian griff das von Hardlinern dominierte Staatsfernsehen öffentlich an und warnte vor weiterer Spaltung. Die Führung ist besorgt, dass ein Scheitern der Verhandlungen die ohnehin angeschlagene Wirtschaft weiter destabilisieren und neue Unruhen auslösen könnte





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