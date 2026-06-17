USA und Iran unterzeichnen Abkommen im Bürgenstock Resort

Die USA und der Iran treffen sich am Freitag im Schweizer Bürgenstock Resort, um ein Abkommen zu unterzeichnen. Das Dokument bleibt vage, was im US-Kongress und in Israel für Kritik sorgt.

Am Freitag treffen sich Vertreter der USA und des Iran im exklusiven Bürgenstock Resort oberhalb des Vierwaldstättersees, um ein Abkommen zu unterzeichnen. Ursprünglich war Genf als Austragungsort vorgesehen, doch die Wahl fiel auf den traditionsreichen Berg, der schon Hollywood-Stars wie Audrey Hepburn beherbergte und für seine diskrete, aber glamouröse Atmosphäre bekannt ist.

Nach Angaben des Schweizer Außenministeriums wurde der Ort von pakistanischen und katarischen Vermittlern sowie von den Delegationen beider Länder ausgewählt. Das Resort bietet luxuriöse Annehmlichkeiten wie mehrere Spitzenrestaurants, ein 10.000 Quadratmeter großes Alpine Spa und den spektakulären Hammetschwand-Lift, doch der entscheidende Faktor war wohl die Möglichkeit, das Gelände leicht für die Öffentlichkeit abzuriegeln. Der genaue Inhalt des Abkommens ist noch nicht offiziell bekannt. Laut US-Vizepräsident J.D.

Vance, der sich in US-Medien äußerte, umfasst das Dokument etwa eineinhalb Seiten und enthält eher allgemeine Grundsätze als detaillierte Umsetzungsmaßnahmen. Präsident Donald Trump kündigte an, dass die konkreten Schritte in den kommenden Wochen ausgehandelt werden sollen. Diese vage Formulierung sorgt im US-Kongress für Unmut. Führende Republikaner fordern Einblicke in die Details; viele befürchten, dass der Iran zu viele Vorteile erhalte und die militärischen Erfolge der USA zunichtegemacht werden könnten.

Auch der US-Auslandsgeheimdienst CIA äußerte Skepsis und bezweifelt, dass die iranische Regierung ein verlässlicher Vertragspartner sei. Kritik kommt ebenso aus Israel, wo sich breiter Protest gegen die amerikanische Vorgehensweise abzeichnet. Das Bürgenstock Resort blickt auf eine lange Geschichte diplomatischer und prominenter Gäste zurück. Neben Audrey Hepburn, die dort 1954 Mel Ferrer heiratete, residierte zeitweise auch Sophia Loren auf dem Berg.

Die Location diente immer wieder als Ort für Staatsbesuche und vertrauliche Gespräche. Die Kombination aus Naturschauspiel, Luxus und Abgeschiedenheit macht die Anlage ideal für Verhandlungen auf höchster Ebene. Dennoch bleibt die Unsicherheit über den Ausgang des Treffens groß. Beobachter spekulieren, ob das Abkommen nur eine vage Absichtserklärung ist oder substanzielle Fortschritte beim iranischen Atomprogramm bringt.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die allgemeinen Grundsätze in konkrete Schritte umgesetzt werden können oder ob die Verhandlungen erneut scheitern





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