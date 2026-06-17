Die USA und der Iran haben per Online‑Signatur ein gemeinsames Friedensabkommen besiegelt, das den langjährigen Konflikt im Persischen Golf beenden und die strategisch wichtige Straße von Hormus wieder öffnen soll. Präsident Trump und iranischer Außenminister Baghaei betonen die Bedeutung digitaler Diplomatie für die weitere Friedensverhandlung.

In einer bislang unvergleichlichen diplomatischen Aktion haben die Vereinigten Staaten und der Iran die gegenseitige Absichtserklärung zur Beendigung des langjährigen Konflikts im Persischen Golf sowie zur Wiedereröffnung der für die globale Wirtschaft lebenswichtigen Straße von Hormus digital und aus der Ferne unterzeichnet.

Die Unterzeichnung erfolgte simultan in persischer und englischer Sprache, wobei die beiden Texte über eine gesicherte Online-Plattform ausgetauscht und von den jeweiligen Unterzeichnern per kryptografischer Signatur bestätigt wurden. Das Weiße Haus bestätigte in mehreren Pressekonferenzen, dass das Abkommen damit in Kraft getreten sei und sofortige Schritte zur Umsetzung der wichtigsten Punkte eingeleitet würden.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, 51 Jahre alt, erklärte, dass die digitale Signatur ein Symbol für die moderne, konfliktlosen Zusammenarbeit beider Länder sei und den Weg für weiterführende Verhandlungen ebne, die schließlich zu einem umfassenden Friedensvertrag führen sollen. Die ursprünglich für den vergangenen Freitag geplante feierliche Unterzeichnungszeremonie in einem Luxushotel nahe Luzern, Schweiz, wurde von den Verantwortlichen abgesagt, nachdem die digitale Option kurzfristig als praktikabler und sicherer eingestuft wurde.

Vorher hatte man berichtet, dass ein Rahmenabkommen in der Schweiz unterzeichnet werden solle, wobei sogar die Möglichkeit diskutiert wurde, dass das Abkommen von Präsident Donald Trump und dem iranischen Staatschef Massoud Péschekian, 71, persönlich besiegelt werde. Diese Gerüchte erwiesen sich jedoch als überholt, da die digitale Signatur bereits am Vorabend des geplanten Treffens übermittelt worden war. Trotz der virtuellen Unterzeichnung bleibt die Frage, ob die Straße von Hormus bereits wieder uneingeschränkt für den Schiffsverkehr geöffnet ist, offen.

Erste Berichte aus dem maritimen Sektor deuten darauf hin, dass einige Frachtschiffe bereits wieder die Wasserstraße passieren, während andere noch auf offizielle Freigaben warten. Währenddessen hält sich Präsident Trump im Zusammenhang mit dem G7‑Gipfel in Frankreich auf. Nach einem intensiven Treffen im französischen Kurort Évian absolvierte er am Mittwochabend ein offizielles Abendessen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Schloss Versailles.

Laut dem US‑Nachrichtenportal Axios nutzte Trump dieses Dinner, um eine physische Ausfertigung der Vereinbarung zu unterzeichnen, die er persönlich dem iranischen Botschafter übergab. Das Ereignis wurde von Anwesenden als symbolischer Akt der Versöhnung gewertet, der die digitale Signatur nur ergänzte und die Ernsthaftigkeit der Verhandlungen unterstreicht. In den kommenden Wochen sollen ausführliche Verhandlungen über die endgültigen Bedingungen, Entschädigungszahlungen, die Freilassung von Gefangenen und die Sicherstellung der Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormus aufgenommen werden.

Beobachter aus der internationalen Gemeinschaft begrüßen den Fortschritt, warnen jedoch davor, dass die Umsetzung des Abkommens von einer stabilen politischen Lage in beiden Ländern abhänge. Die nächsten Schritte werden zeigen, ob die digitale Unterzeichnung endlich den lang ersehnten Frieden zwischen den USA und dem Iran einleiten kann





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA‑Iran‑Beziehungen Straße Von Hormus Digitale Diplomatie Friedensabkommen G7‑Gipfel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA-Iran-Abkommen: Trump kündigt offene und mautfreie Straße von Hormus anNach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen für ein Kriegsende hat US-Präsident Donald Trump eine offene und mautfreie Straße von

Read more »

USA und Iran einigen sich auf Rahmenabkommen: Straße von Hormus soll frei werdenNach wochenlangen Verhandlungen haben die USA und der Iran ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges in der Golfregion erzielt. Präsident Trump kündigt eine gebührenfreie Durchfahrt durch die Straße von Hormus an, während Iran Gebühren fordert. Erste Schiffe passieren die Blockadezone. Deutschland stellt Bedingungen für eine Beteiligung an einer Militärmission. Die Hamas und der Libanon reagieren positiv, doch technische Details bleiben ungeklärt.

Read more »

USA und Iran schließen Rahmenabkommen - Öffnung der Straße von Hormus und neue geopolitische SpannungenEin neu geschlossenes Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sieht die uneingeschränkte Öffnung der Straße von Hormus vor, während gleichzeitig militärische und diplomatische Verwicklungen im Libanon und mit Katar das geopolitische Klima im Nahen Osten belasten.

Read more »

Straße von Hormus: Schiffsbetreiber offenbar zurückhaltend trotz USA-Iran-EinigungBei Durchfahrten durch die Straße von Hormus bleiben Reedereien vorerst vorsichtig. Eine Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs könnte wohl noch Wochen dauern.

Read more »