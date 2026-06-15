USA und Iran unterzeichnen Grundsatzeinigung zur Beendigung ihres Krieges

Die USA und der Iran haben die Grundsatzeinigung zur Beendigung ihres Krieges unterzeichnet. Der Iran werde keine Atomwaffe besitzen, sagt US-Präsident Donald Trump. Die Straße von Hormus sei geöffnet und werde am Freitag komplett geöffnet sein.

US-Vizepräsident JD Vance sagt, die Absichtserklärung sei bereits gestern digital unterzeichnet worden. Die USA und der Iran haben die Grundsatzeinigung zur Beendigung ihres Krieg es unterzeichnet.

Der Iran werde keine Atomwaffe besitzen, sagt US-Präsident Donald Trump. Die Straße von Hormus sei geöffnet und werde am Freitag komplett geöffnet sein. Der genaue Text der Vereinbarung werde in den kommenden 24 bis 48 Stunden veröffentlicht. Die Vereinbarung sehe die sofortige Öffnung der Straße von Hormus und die Aufhebung der US-Blockade gegen den Iran vor.

Die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder und die Lockerung von Sanktionen seien an die Erfüllung von Auflagen gekoppelt. Während der nächsten Verhandlungsphase wollen die USA ihre militärische Präsenz unverändert lassen. Eine Reduzierung der Truppenstärke sei erst nach der Einigung auf ein endgültiges Abkommen vorgesehen. US-Vizepräsident JD Vance hat einen möglichen Einsatz amerikanischer Streitkräfte bei der Durchsetzung eines Atomabkommens mit dem Iran nicht ausgeschlossen.

Zwar glaube er nicht, dass US-Streitkräfte dafür nötig seien, sagte er dem US-Sender CBS. Zugleich machte Vance deutlich, die USA würden vor Ort sein, um sicherzustellen, dass iranische Bestände hochangereicherten Urans vernichtet würden. Die USA hätten bereits mit dem Iran darüber gesprochen, wie der Vorrat an angereichertem Uran zerstört werden könne, sagte Vance. Washington wolle dabei mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und Teheran zusammenarbeiten, sagte Vance.

Offen sei noch, welche Rolle die Vereinigten Staaten letztendlich übernehmen werde. Die technischen Details sollen bei Gesprächen am Freitag geklärt werden. Der erste tödliche israelische Angriff im Libanon seit der Bekanntgabe der Grundsatzeinigung zwischen den USA und dem Iran auf ein vorläufiges Abkommen zur Beendigung ihres Krieges wurde gemeldet. Ein israelischer Drohnenangriff auf ein Auto im Süden des Libanon tötet den Fahrer des Fahrzeugs.

Die EU wird nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht ohne konkrete Gegenleistungen Sanktionen gegen den Iran lockern. Das Grundprinzip von Sanktionen ist, dass wir echte Veränderungen vor Ort sehen müssen, bevor wir über ihre Aufhebung nachdenken können, sagte sie kurz vor dem Beginn des G7-Treffens führender westlicher Demokratien in Évian-les-Bains in Frankreich.

Die Bundesregierung peilt nach Informationen von Reuters aus Regierungskreisen an, bereits in der kommenden Woche einen Beschluss für einen Bundeswehreinsatz in der Straße von Hormus ins Kabinett zu bringen. Danach könnte der Bundestag ein entsprechendes Mandat etwa für den Einsatz von Minenjagdbooten diskutieren und erteilen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat die diplomatische Annäherung zwischen dem Iran und den USA gelobt und die Hoffnung darauf ausgedrückt, dass ein Ende des Kriegs im Golf zu einer Erholung der Weltwirtschaft führt.

Kurz vor der Abreise zum G7-Gipfel im französischen Evian sagte Merz, die Straße von Hormus müsse dauerhaft und uneingeschränkt geöffnet werden. Deutschland werde sich mit der Marine dann an Einsätzen beteiligen, wenn finale Vereinbarungen feststünden





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