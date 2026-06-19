USA und Iran unterzeichnen Rahmenabkommen

Die USA und der Iran haben ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das einen Waffenstillstand und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsieht. Der Waffenstillstand sollte am heutigen Freitag um 16 Uhr Ortszeit in Kraft treten.

Die USA und der Iran haben ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das einen Waffenstillstand und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsieht. Der israelische Militärsprecher Avichay Adraee hat die Hisbollah beschuldigt, den Waffenstillstand gebrochen zu haben, um die Zerstörung ihrer Kapazitäten abzuschließen.

Der Waffenstillstand sollte am heutigen Freitag um 16 Uhr Ortszeit in Kraft treten. Der Iran hat der libanesischen Hisbollah-Miliz zufolge die Fortsetzung von Gesprächen mit den USA an die Umsetzung einer umfassenden Waffenruhe geknüpft. Das Abkommen sieht einen Stopp aller Kämpfe vor - auch im Libanon. Der iranische Chefunterhändler für das Friedensabkommen mit den USA, Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, verweist auf die 'roten Linien' Teherans bei den Gesprächen mit Washington.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt nach dem Tod von vier Soldaten im Süden des Libanon bei Hisbollah-Angriffen eine scharfe Reaktion an. Die vom Iran unterstützte Miliz werde für ihre Attacken einen 'sehr hohen Preis' zahlen, erklärt Netanjahu. Um die Orte im Norden Israels zu schützen, werde Israels Armee 'so lange wie nötig in der Sicherheitszone im Süden des Libanon bleiben'.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein endgültiges Kriegsende haben noch nicht einmal begonnen, da gibt es bereits Verzögerungen. Politikwissenschaftler Frank Umbach sieht zahlreiche Hindernisse und bezweifelt, dass es am Ende überhaupt zu einer Einigung kommt. Frankreich ermahnt Israel zur Einhaltung des im Iran-USA-Abkommen vorgesehenen Waffenstillstands im Libanon. Sollte der Waffenstillstand im Iran anhalten, würde eine Mehrheit der Menschen in Deutschland einen Einsatz der Bundesrepublik zur Sicherung der Straße von Hormus begrüßen.

Die Straße von Hormus ist wichtig für die Weltwirtschaft. Doch rechtfertigt das einen Einsatz deutscher Soldaten? Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot appelliert an die Weltgemeinschaft, die 'Massaker' an iranischen Demonstrantinnen und Demonstranten im Januar nicht zu vergessen





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