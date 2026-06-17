USA und Iran unterzeichnen Rahmenabkommen: Kriegsende im Nahen Osten fraglich

Die USA und der Iran bereiten die Unterzeichnung eines Abkommens vor, das den Krieg im Nahen Osten beenden soll. Während ein privater 300-Milliarden-Dollar-Fonds für den iranischen Wiederaufbau geplant ist, setzt Israel seine Angriffe im Libanon fort und jüdische Siedler attackieren Moscheen im Westjordanland. US-Präsident Trump droht derweil erneut dem Iran und lehnt eine US-Finanzbeteiligung ab.

Die Vereinigten Staaten und der Iran stehen kurz vor der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens, das den Krieg im Mittleren Osten beenden soll. Das Abkommen, das bereits digital unterzeichnet wurde, soll bei einer feierlichen Zeremonie am Freitag in der Schweiz von beiden Seiten final besiegelt werden.

Es wird jedoch nicht erwartet, dass US-Präsident Donald Trump persönlich anwesend sein wird; er plant, seinen Vizepräsidenten JD Vance zu entsenden. Das Abkommen sieht vor, dass der Iran seine militärischen Aktivitäten im gesamten Nahen Osten einstellt, insbesondere seine Unterstützung für militanter Gruppen wie die Hisbollah im Libanon und die Huthi-Rebellen im Jemen. Im Gegenzug sollen die USA und andere internationale Partner einen massiven privately finanzierten Wiederaufbaufonds für den Iran in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar einrichten.

Dieser Fonds, der vollständig aus privaten Quellen stammen soll, hat bereits Zusagen von Unternehmen aus den USA, Südkorea, Japan, Singapur, Malaysia, den Golfstaaten, Südamerika und Afrika erhalten. Mehr als die Hälfte der Summe sei zugesagt, hieß es. US-Präsident Trump hat jedoch klargestellt, dass die US-Regierung keinen einzigen Cent in diesen Fonds investieren wird.

"Wir investieren nicht, wir stellen nicht einmal zehn Cent bereit", betonte er am Rande des G7-Gipfels in Frankreich. Die Hoffnung ist, dass der wirtschaftliche Anreiz des Fonds den Iran dauerhaft von einer militärischen Expansion abhalten und zu einem stabileren Nahen Osten führen wird. Gleichzeitig wird erwartet, dass sich die weltweite Wirtschaftslage durch die Deeskalation verbessert, während die unmittelbare humanitäre Situation für die iranische Bevölkerung möglicherweise nicht sofort spürbare Verbesserungen bringt. Trotz des bevorstehenden Abkommens geht der Krieg im Libanon weiter.

Israelische Streitkräfte führen dort weiterhin Luftangriffe durch, wie ein Angriff im Raum der Stadt Nabatäa am Dienstag zeigte, bei dem nach palästinensischen Angaben mindestens vier, anderen Berichten zufolge sogar sechs Menschen getötet wurden. Zudem kam es zu einem Zwischenfall im Südlibanon, bei dem nach Angaben der israelischen Zeitung "Times of Israel" fünf israelische Soldaten durch Drohnen der Hisbollah verletzt wurden.

Eine Drohne habe neben einem israelischen Panzer eingeschlagen, eine zweite sei in ein Fahrzeug explodiert, das zur Evakuierung der Verletzten eingesetzt wurde, und habe dabei einen weiteren Soldaten verletzt. Der israelische Polizeiminister Ittamar Ben-Gvir, eine führende Figur im rechtsextremen Spektrum, hatte zuvor erklärt, dass Israel selbst nach einem Abkommen damit fortfahren sollte, Häuser im Süden des Libanon zu zerstören. Diese Aussage unterstreicht die anhaltenden Spannungen und die Herausforderung, eine vollständige Einhaltung aller Seiten zu gewährleisten.

Außerhalb des iranisch-israelischen Konflikts gibt es weitere beunruhigende Entwicklungen im israelisch-palästinensischen Konflikt. Israelische Siedler haben im Westjordanland nach palästinensischen Angaben zwei Moscheen angegriffen und teilweise in Brand gesetzt. In dem Dorf Dschildschilija drangen Siedler in der Nacht ein, legten Feuer im Waschraum der Moschee, beschädigten das Gotteshaus und schmierten feindliche Parolen auf die Wände, darunter "Rache", "Die Nacht der Moscheen" und "Grüße von der Hügeljugend" - eine Referenz auf die extremistisch jüdische Siedlerbewegung.

Palästinensischer Zivilschutz und Dorfbewohner konnten den Brand löschen. Wenige Kilometer entfernt, in Al-Masraa al-Nubani, wurde nach lokalen Angaben ebenfalls ein Brandanschlag auf eine Moschee verübt, bei dem ein Molotow-Cocktail geworfen wurde, der nur teilweise das Gebäude erfasste. Diese Vorfälle ereignen sich nur zwei Tage vor der geplanten Unterzeichnung des Iran-Abkommens, und Trump erneuerte unterdessen seine Drohungen gegen den Iran.

"Wenn sie sich nicht benehmen, werden wir direkt wieder damit beginnen, Bomben mitten auf ihre Köpfe zu werfen", sagte er am Rande des G7-Gipfels am Genfersee. In Deutschland wartet Bundesaußenminister Johann Wadephul mit einer Beteiligung der Bundeswehr an der Sicherung der Straße von Hormus noch ab, da die genauen Inhalte des Abkommens und das Einverständnis der Anrainerstaaten, insbesondere des Iran, noch nicht klar seien.

"Ich möchte wissen, was der Inhalt ist - und Deutschland muss wissen, ob eine derartige Mission dort in diesem Seegebiet möglich ist", erklärte er und betonte, dass es von iranischer Seite ablehnende Worte gegeben habe





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