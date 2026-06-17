USA und Iran unterzeichnen Rahmenabkommen: Militärische Operationen sollen sofort enden, Seeblockade aufgehoben

Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter bestätigt den Inhalt des geplanten Abkommens zwischen den USA und dem Iran. Es sieht die sofortige Beendigung aller militärischen Operationen, den Rückzug der US-Truppen und die Aufhebung der Seeblockade vor. Während US-Präsident Trump sein Verhältnis zu Netanjahu betont, äußert Bundeskanzler Merz Sorge über israelische Angriffe im Libanon.

Angesprochen auf das Abkommen zwischen dem Iran und den USA lobt Klemens Fischer zunächst Pakistan als Vermittler des Deals. Der Politologe betont jedoch angesichts der Ergebnisse auch die Sinnlosigkeit des US-Kriegseinsatzes.

Schließlich bestand zuvor bereits eine ähnliche Vereinbarung. Der Iran prüft nach eigenen Angaben die Möglichkeit, dass das Rahmenabkommen mit den USA von US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Staatschef Massud Peseschkian unterzeichnet wird. Bisher hätten sich Teherans Pläne für den am Freitag in der Schweiz vorgesehenen Termin nicht geändert, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Bakaei. Es gebe jedoch Überlegungen, dass das Abkommen "durch die Präsidenten beider Länder erfolgen soll".

Dieser Vorschlag werde derzeit geprüft. Der Iran hatte zuvor erklärt, dass die USA bei der Zeremonie von Vize-Präsident JD Vance und der Iran durch Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf vertreten sein wird. Vor der offiziellen Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran an diesem Freitag hat ein hochrangiger US-Regierungsbeamter den vorab von Medien verbreiteten Wortlaut des Dokuments weitgehend bestätigt.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Weißen Haus erfuhr, zielt das Abkommen auf die "sofortige und dauerhafte Beendigung der militärischen Operationen an allen Fronten, einschließlich im Libanon", ab. Nach der Unterzeichnung des Abkommens soll es keine weiteren militärischen Einsätze mehr gegeneinander geben. Beide Kriegsparteien verpflichten sich zudem laut Text, "die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen Staates zu achten und jedwede Einmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen Staates zu unterlassen.

" Zudem verpflichteten sie sich, "Verhandlungen aufzunehmen mit dem Ziel, das endgültige Abkommen innerhalb von maximal 60 Tagen zu erzielen". Diese Frist könne allerdings im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden. Die gegen den Iran gerichtete US-Seeblockade soll demnach innerhalb von 30 Tagen "vollständig" aufgehoben und das US-Militär in der Region abgezogen werden. Der US-Beamte betonte, dass die US-Streitkräfte dort auf das Vorkriegsniveau reduziert werden sollen.

Handelsschiffe sollen ferner 60 Tage lang in der Lage sein, die Straße von Hormus sicher und gebührenfrei befahren zu können. US-Präsident Donald Trump beteuert trotz des Streits über die israelischen Angriffe im Libanon, ein sehr gutes Verhältnis zum israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu zu haben.

"Bibi Netanjahu ist ein guter Mann, er ist nur manchmal etwas übereifrig", sagt Trump. "Wir haben eine unglaubliche Partnerschaft, er ist ein unglaublicher Regierungschef. " Es gebe lediglich einen "kleinen Streit" über die israelischen Angriffe im Libanon, sagt Trump. Israel könne bei seinem Vorgehen gegen die von Teheran unterstützte Hisbollah-Miliz etwas zurückhaltender sein.

Trump bezeichnet Netanjahu aber auch als "sehr untergeordneten Partner", die USA seien der leitende Partner. Das harte Vorgehen Israels im Libanon gefährdet die Bemühungen Trumps, den Krieg gegen den Iran zu beenden. +++ 18:43 Merz: "Israel darf nicht zum Konflikttreiber werden" - keine Sorge über Sabotage durch Netanjahu +++ Kanzler Friedrich Merz äußert sich besorgt über eine mögliche weitere Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Libanon - und ruft zur Mäßigung auf.

"Wir haben Verständnis für das Sicherheitsinteresse Israels. Aber das darf nicht so weit gehen, dass ein ganzer Staat in der Nachbarschaft destabilisiert wird", sagt der CDU-Chef zum Abschluss des G7-Gipfels im französischen Évian der ARD. Auf die Frage, ob er die Sorge habe, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein Interesse daran habe, dass das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran nicht zustande komme, sagt Merz: "Die Sorge habe ich nicht.

" Der Kanzler fügte jedoch hinzu: "Israel darf nicht zum Konflikttreiber werden, sondern muss eine aktive Rolle einnehmen, den Konflikt jetzt zu beenden. " Optimistisch äußert sich Merz über die Erfolgsaussichten der Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump, die für den weltweiten Öl- und Gashandel und damit die Energieversorgung wichtige Straße von Hormus werde demnächst wieder frei befahrbar sein.

Nach dem, was man wisse und was die US-Regierung sage, werde die Meerenge "im Verlauf der nächsten Tage wieder vollständig geöffnet, auch ohne Gebühren". Die USA und der Iran wollen am Freitag ein Abkommen unterzeichnen, das den Krieg beenden soll. Die Lage für die Weltwirtschaft wird sich damit vermutlich verbessern - die der Menschen im Iran jedoch nicht, wie Journalist Bamdad Esmaili erklärt.

Laut einem Bericht der israelischen Zeitung "Times of Israel" sind bei Explosionen im Südlibanon fünf israelische Soldaten verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die Explosionen seien von Drohnen der Hisbollah ausgelöst worden, von denen eine neben einem israelischen Panzer eingeschlagen sei, hieß e





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