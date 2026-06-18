USA und Iran unterzeichnen Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges

Die Präsidenten der USA und des Iran haben ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht die sofortige Öffnung der Straße von Hormus und die Aufhebung von Sanktionen vor, während schwierige Fragen in einer 60-tägigen Verhandlungsphase geklärt werden sollen.

Nach zähen Verhandlungen unterzeichnen die Präsidenten der USA und des Iran ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieg s. US-Präsident Donald Trump unterzeichnet die Vereinbarung überraschend am Mittwochabend im Schloss Versailles.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian bestätigt die separate Unterschrift. Der pakistanische Vermittler Shebaz Sharif erklärt, die Straße von Hormus werde sofort für den Schiffsverkehr geöffnet und die USA beendeten die Blockade iranischer Häfen. Das Abkommen sieht eine 60-tägige Verhandlungsphase für ein endgültiges Friedensabkommen vor, wobei schwierige Fragen wie das iranische Atomprogramm zunächst zurückgestellt werden.

Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf betont, der Iran werde für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus eine Servicegebühr erheben und nicht zu den Vorkriegsbedingungen zurückkehren. Zudem soll das Abkommen ein Ende israelischer Angriffe auf die Hisbollah im Libanon vorsehen, obwohl Israel auch am Mittwoch neue Angriffe flog.

Die USA erreichen, dass der Iran seine Vorräte hochangereicherten Urans unter Aufsicht der IAEA verdünnt, im Gegenzug werden Wirtschaftssanktionen aufgehoben und dem Iran ein Wiederaufbaufonds von mindestens 300 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Trump hatte zuvor mit erneuten Angriffen gedroht. China und Russland fordern eine vollständige Umsetzung, während einige EU-Staaten unter Voraussetzungen zur Sicherung der Straße von Hormus bereitstehen





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