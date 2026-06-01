USA und Iran: Verhandlungen über ein Rahmenabkommen bleiben zäh

Die USA und der Iran haben erneut gegenseitige Angriffe durchgeführt. Die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen bleiben zäh. Der Iran will ein Rahmenabkommen mit den USA erst unterzeichnen, wenn konkrete Gegenleistungen gesichert sind.

Die USA und der Iran haben erneut gegenseitige Angriffe durchgeführt. Die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen bleiben zäh. Das US-Zentralkommando (Centcom) hat mitgeteilt, dass US-Kampfflugzeuge die Luftabwehr, eine Bodenkontrollstation und zwei Drohnen zerstört haben.

US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen. Dieser Angriff sei von den USA für einen Angriff auf einen Telekommunikationsturm auf der Insel Sirik im Süden des Iran genutzt worden. Der Iran und die USA setzen ihre Gespräche und ihren Nachrichtenaustausch fort, wie es dem iranischen Außenminister Abbas Aragtschi mitgeteilt wurde. Der Iran greift Stützpunkte von Separatistengruppen im Nordirak an.

Der Iran will ein Rahmenabkommen mit den USA erst unterzeichnen, wenn konkrete Gegenleistungen gesichert sind. Der Iran nimmt die Förderung auf drei Offshore-Plattformen im Gasfeld Süd-Pars wieder auf, nachdem diese infolge israelischer Angriffe auf Verarbeitungsanlagen an Land gestoppt werden musste. Die USA sind bereit, die Angriffe auf den Iran wieder aufzunehmen, sollte keine Einigung im Atomstreit erzielt werden. Trump hat nach einem rund zweistündigen Treffen im Weißen Haus noch keine Entscheidung über eine Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran getroffen.

Einem hochrangigen iranischen Insider zufolge steht eine Einigung über eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage kurz bevor, sei aber noch nicht gebilligt. Der Iran widerspricht Trumps Aussagen in drei Punkten: Erstens habe Trump ignoriert, dass unmittelbar nach Unterzeichnung freigegeben werden müssten. Ohne diese Freigabe werde der Iran in keine weiteren Verhandlungsphasen eintreten. Zweitens enthalte das Abkommen keine Bestimmung zur gebührenfreien Öffnung der Straße von Hormus, hieß es weiter.

Drittens weise der Iran die Aussage zurück, das angereicherte Uran solle abgebaut oder vernichtet werden - die Absichtserklärung enthalte keine solche Bestimmung. US-Präsident Donald Trump kündigt eine endgültige Entscheidung zu den Verhandlungen mit dem Iran an. Er werde sich dazu jetzt im Lagezentrum (Situation Room) treffen, teilt Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Er listet zudem auf, was ein mögliches Abkommen der USA mit dem Iran beinhalten müsse





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