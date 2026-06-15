USA und Iran verkünden Rahmenabkommen: Internationale Reaktionen und experts warnen vor verfrühtem Optimismus

Die UN, europäische Staaten und Experten reagieren auf das zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Rahmenabkommen. Während Guterres und Merz den diplomatischen Schritt begrüßen, mahnen Sicherheitsexperten zur Vorsicht. Das Abkommen sieht ein Ende des Krieges, die Öffnung der Straße von Hormus und Sanktionserleichterungen vor, doch zentrale Streitpunkte bleiben ungelöst.

UN-Generalsekretär António Guterres hat das verkündete Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran begrüßt. Dies sei ein entscheidender Schritt hin zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts, erklärte Guterres in New York.

Er äußerte die Hoffnung, dass alle Parteien nun ihre Anstrengungen für eine endgültige Lösung des Konflikts verdoppeln würden. Die Vereinten Nationen stünden bereit, für einen dauerhaften und umfassenden Frieden Unterstützung zu leisten. Guterres würdigte insbesondere die konstruktive Rolle Pakistans, Katars, Ägyptens, Saudi-Arabiens, der Türkei und anderer Länder der Region, die die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unterstützt hätten.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien haben nach der Verkündung eines Rahmenabkommens ihre Bereitschaft zur Aufhebung von Sanktionen gegen den Iran erklärt. In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Staats- und Regierungschefs der vier Länder mit, dass sie entsprechende Sanktionen aufheben würden, sofern Iran klare und überprüfbare Schritte in Bezug auf sein Atomprogramm unternimmt. Nach der Einigung zwischen dem Iran und den USA auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung ihres Konflikts warnen Experten vor verfrühtem Optimismus.

Richard Fontaine von der Denkfabrik Center for a New American Security betonte, dass selbst bei Bestand des Abkommens schwierige Fragen bestehen blieben: das iranische Atomprogramm, die Unterstützung von Stellvertretern, Raketen und Drohnen sowie die Unterdrückung im Inland. Die im Rahmenabkommen ausgesparten Punkte seien genau die, die erst zum Krieg geführt hätten. Das Rahmenabkommen sei deshalb keinesfalls das Ende des Krieges, nicht einmal der Anfang vom Ende. Es könne aber ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.

Auch Karim Sadjadpour von der Denkfabrik Carnegie sagte, er sehe in der Einigung noch kein Ende des Krieges. Vor allem der Krieg im Libanon werde weiterhin eine Quelle von Spannungen bleiben. Erschwert würden die Friedensbemühungen durch die belastete Beziehung beider Länder. Zur Führung in Teheran sagte er: Das ist ein Regime, das nach wie vor zutiefst gekränkt ist.

Die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus soll erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag geöffnet werden. Grund dafür seien nötige Arbeiten zur Minenräumung, teilte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Danach werde das Öl wieder frei fließen, zugunsten der Region und der ganzen Welt. Auch die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen von einer Öffnung der Meerenge nach einer Unterzeichnung eines Rahmenabkommens am Freitag.

Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßte das geplante Abkommen zwischen den USA und Iran. Merz gratulierte beiden Seiten zur erzielten Einigung auf X und bezeichnete diese als diplomatischen Durchbruch. Das kann den Weg zur Erholung der Weltwirtschaft und Stabilisierung der Region bahnen. Es gilt, das Vereinbarte zielstrebig umzusetzen, schrieb der Bundeskanzler auf der Plattform.

US-Präsident Donald Trump droht einem Medienbericht zufolge dem Iran mit neuen militärischen Angriffen, falls kein endgültiges Atomabkommen mit den USA zustande kommt. Alternativ würden die USA gegen eine Beteiligung von 20 Prozent an den Einnahmen der Region als Wächter des Nahen Ostens auftreten, sagte Trump der Zeitung New York Times. Die von ihm erzielte Vereinbarung mit der Regierung in Teheran stelle letztlich sicher, dass die Straße von Hormus dauerhaft gebührenfrei bleibe, erklärte er weiter.

Zudem habe er Israel trotz des Widerstandes des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor der nuklearen Vernichtung bewahrt. Die iranische Nachrichtenagentur Mehr veröffentlichte Details aus dem 14-Punkte-Entwurf für eine Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran. Demnach sieht das Papier ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges an allen Fronten einschließlich des Libanons vor. Innerhalb von 30 Tagen sollen die US-Seeblockade vollständig aufgehoben und die Straße von Hormus unter iranischer Regie wieder geöffnet werden.

Zudem sollen die Sanktionen gegen iranische Öl- und Petrochemie-Verkäufe ausgesetzt und eingefrorene iranische Gelder in Höhe von 24 Milliarden Dollar freigegeben werden. Die Hälfte dieser Mittel müsse ebenso wie die Aufhebung der Seeblockade und der Ölsanktionen gewährt werden, bevor die abschließenden Verhandlungen beginnen. Diese Gespräche sollen 60 Tage dauern und sich auf Nuklearfragen sowie die vollständige Aufhebung der Sanktionen konzentrieren. Das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen sind dem Bericht zufolge von den Verhandlungen ausgeschlossen





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