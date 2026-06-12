USA und Iran vor Friedensabkommen: Pakistan vermittelt - Wiedereröffnung der Straße von Hormus geplant

Die USA und Iran stehen offenbar kurz vor einem vorläufigen Friedensabkommen, das die Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsieht. Pakistan als Vermittler spricht von einem endgültigen Text, während widersprüchliche Angaben noch Unsicherheit auslösen.

Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran haben nach Angaben von Vermittler Pakistan einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. In Islamabad erklärte Premierminister Shehbaz Sharif, dass ein endgültiger, von allen Seiten abgestimmter Text des Friedensabkommen s vorliege.

Ziel des Abkommens ist die Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus, die durch den Konflikt blockiert wurde. Während US-Präsident Donald Trump erneut eine Einigung ankündigte und von einer hohen Wahrscheinlichkeit sprach, dass das Abkommen unterzeichnet werde, zeigte sich die iranische Seite zurückhaltender. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi bestätigte auf X, dass das sogenannte Islamabad-Memorandum so nah wie nie zuvor sei, betonte jedoch, dass eine endgültige Entscheidung noch ausstehe.

Diese Diskrepanz sorgt weiterhin für Unsicherheit, insbesondere hinsichtlich der konkreten Bedingungen für die Schifffahrt durch die Meerenge. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter gab gegenüber Reportern an, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Unterzeichnung bei 80 bis 85 Prozent liege. Gleichzeitig warnte er, dass iranische Hardliner versuchten, einen Durchbruch zu verhindern. Diese internen Meinungsverschiedenheiten würden derzeit ausgeräumt.

Die USA deuten an, dass die Vereinbarung im Wesentlichen stehe, während Iran betont, dass noch eine finale Entscheidung über den Text getroffen werden müsse. Eine mit den Beratungen vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die Absichtserklärung in bestimmten Bereichen Interpretationsspielraum lasse, darunter die Frage, was die Wiederöffnung der Meerenge praktisch bedeute. Trump erklärte, Schiffe würden freie Durchfahrt haben, während iranische Medien berichteten, Teheran werde weiterhin ein gewisses Maß an Kontrolle behalten.

Diese Unklarheiten lassen Zweifel an der Geschwindigkeit der Normalisierung des Schiffsverkehrs aufkommen. Parallel zu den Verhandlungen äußerte sich Israels Verteidigungsminister Israel Katz zu den sicherheitspolitischen Interessen seines Landes. Er betonte, dass die USA und Israel das gemeinsame Ziel hätten, Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern.

Allerdings erwarte Israel, dass Washington auch weitere Sicherheitsbedenken berücksichtige, insbesondere das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung bewaffneter Gruppen durch Teheran. Katz kündigte an, dass Israel sich nicht aus den von ihm ausgewiesenen Sicherheitszonen in Libanon, Syrien und im Gazastreifen zurückziehen werde. Er begründete dies mit der Bedrohung durch dschihadistische Kräfte und Organisationen, wobei er nicht konkret wurde, aber auf die Hamas und die Hisbollah anspielte, die beide vom Iran unterstützt werden.

Die Vermittlerbemühungen Pakistans werden international beobachtet, und es bleibt abzuwarten, ob die widersprüchlichen Aussagen der Konfliktparteien zu einem klaren Ergebnis führen. Sollte das Abkommen unterzeichnet werden, könnte dies weitreichende Folgen für die globale Ölversorgung und die regionale Stabilität haben.

Zudem wächst der Druck auf die Beteiligten, eine Eskalation zu vermeiden und den Frieden zu sichern. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die optimistischen Signale tatsächlich in ein verbindliches Abkommen münden oder ob die Differenzen doch noch überwiegen





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