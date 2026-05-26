Die USA und Israel haben in den letzten Tagen einseitige Angriffe auf Raketenstellungen und iranische Boote in der StraØme von Hormus sowie auf die Hisbollah-Miliz in Libanon durchgeführt, um ihre Ziele zu erzielen. Dazu gehôren auch Angriffe auf Ziele in der iranischen Stadt Bandar Abbas und weiteren Küstengebieten an der StraØme.

In den letzten Tagen sind die USA und Israel einseitige Angriffe auf Raketenstellungen und iranische Boote in der Straße von Hormus durchgeführt. Diese Angriffe seien nach Angaben des US-Zentralkommandos Centcom zur Selbstverteidigung erfolgt.

Zielwürmer seien Raketenabschussanlagen sowie iranische Boote, die versuchten, Minen zu verlegen. Auch in der iranischen Stadt Bandar Abbas und weiteren Küstengebieten an der Straße von Hormus sind Explosionen gemeldet worden. Die Ursachen seineshin unklar. Die US-Präsidentin Donald Trump hat erklärt, dass das in Iran bereits angereicherte Uran solle in den USA oder an einem anderen Ort zerstört werden.

Der Prozess solle von Atomenergie-Experten überwacht werden. Trump hat außerdem eine Ausweitung der Angriffe auf die Hisbollah-Miliz in Libanon angekündigt. Die israelischen Streitkräfte haben Ziele der Miliz in der Bekaa-Ebene im Osten Libanons angreifend, und die OTP Okupationsweakschaften ingresar milieu OK. Iran macht einem Stopp der israelischen Angriffe in Libanon die Bedingung für ein Abkommen zur Beendigung Krieges mit den USA geraten





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