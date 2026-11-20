US-Sonderbotschafter Kushner und Witkoff diskutieren ein NATO-Vollmitglied der Ukraine im Austausch gegen territoriale Zugeständnisse und Sicherheitsgarantien.

US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff haben im Rahmen der laufenden Ukraine-Friedensverhandlungen konkrete Vorschläge unterbreitet, die einen NATO-Vollmitgliedschaft der Ukraine mit territorialen Konzessionen verknüpfen. Medienberichten zufolge soll Kyjiw die volle Mitgliedschaft imwestlichen Militärbündnis erhalten, wobei Teile des umkämpften Donbass weiterhin unter ukrainischer Kontrolle bleiben könnten. Dieser Ansatz stellt eine signifikante Abkehr von früheren Positionen dar und bildet den Kern aktueller diplomatischer Initiativen.

Initiative von Selenskyj in Dublin und Abu Dhabi

Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, hat diese Idee vergangene Woche bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj sowie europäischen Sicherheitsberatern in Dublin vorgestellt. Auch während der Verhandlungen in Abu Dhabi Mitte November wurde die Möglichkeit einer NATO-Mitgliedschaft bereits erörtert. Ein US-Beamter erklärte, dass die Verhandlungsführer viele Ideen diskutieren, doch sowohl die Ukraine als auch Russland müssten einem endgültigen Abkommen zustimmen.

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Ursprüngliche Ablehnung und strategischer Wandel

Noch Anfang letzten Jahres hatte Donald Trump einen Beitritt der Ukraine als inakzeptabel ausgeschlossen, da Russland einem solchen Szenario niemals zustimmen werde. Das Bündnis kann nur im Konsens aller Mitgliedstaaten erweitert werden. Dass die US-Gesandten den Vorschlag über Kyjiws NATO-Erweiterung immer wieder in Gesprächsrunden platzieren, zeigt den Willen, neue diplomatische Wege zu erkunden. Donald Trumps ursprüngliche Ablehnung stand im Kontrast zu den aktuellen Bemühungen seiner Sondergesandten.

Sicherheitsgarantien als Kompromiss für Moskau

Im Gegenzug für die territoriale Struktur sollen Kyjiw wohl nur Sicherheitsgarantien gegeben werden, die in einem internationalen Abkommen mit den USA und möglicherweise europäischen Verbündeten verankert werden können. Die US-Gesandten sollen russische Seite davon überzeugt haben, dass diese Garantien einen ähnlichen Schutz wie der NATO-Artikel 5 bieten. Auf Anfrage bestätigte Kushner, dass auch Donald Trump sich offen für solche Sicherheitsgarantien gezeigt habe. Man würde die Garantien so gut wie möglich gestalten, um die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten.

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Moskaus skeptische Haltung zur NATO-Nähe

Anders sieht die Situation bei einem möglichen NATO-Beitritt der Ukraine aus. Noch bei den Verhandlungen in Abu Dhabi hatten Russlands Unterhändler ausdrücklich gefordert, dass die Ukraine keine NATO-Mitgliedschaft erlangen darf. Moskaus Forderungen sollen demnach sogar so weit gehen, dass man von dem Bündnis fordert, seine militärische Präsenz in der Region einzuschränken. Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow betonte am Freitag, dass Russland auch Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild der NATO strikt ablehnt.

Debatte in Europa über zukünftige Integration

In Europa wird die Frage einer neuerlichen Öffnung für einen NATO-Beitritt diskutiert. Ein deutscher CDU-Politiker hatte nach dem Treffen der Ukraine-Unterstützer in Berlin am Donnerstag erklärt, dass die Frage eines NATO-Beitritts der Ukraine neu aufgerollt werden müsse. In der aktuellen Lage, angesichts der russischen Maximalpositionen, müsse die Frage des Beitritts der Ukraine in die NATO wieder aufgemacht werden. Zwar sei die Frage nach einem NATO-Beitritt der Ukraine in der ersten Jahreshälfte 2022 noch abgetan worden, der Kontext sei zu diesem Zeitpunkt aber ein ganz anderer gewesen.

Auswirkungen auf diplomatische Lösung und Territorium

Auch wenn der CDU-Politiker seinen Beratern jüngst gesagt hat, dass er nicht damit rechne, dass die Ukraine der NATO zu seinen Lebzeiten noch beitreten werde, äußerte er sich auf der Pressekonferenz in Berlin weniger ablehnend. Er betonte, dass dieser Krieg nur endet, wenn es eine diplomatische Lösung gibt. Dieser Krieg muss enden mit einer Ukraine, die ihre territoriale Integrität bewahrt, die starke Sicherheitsgarantien auf ihrer Seite hat und die vor allem nicht isoliert bleibt. Die aktuellen Entwicklungen deuten auf eine komplexe Neuordnung der Sicherheitsarchitektur hin.