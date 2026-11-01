USA unterzeichnen Teilnahmevertrag für Expo 2030 in Riad

Die USA haben den Vertrag für die Expo 2030 in Riad unterzeichnet. Außenminister Rubio und Prinz Faisal legten den Grundstein für die US-Präsenz in Saudi-Arabien.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ihren offiziellen Teilnahmevertrag für die Weltausstellung Expo 2030 in Riad unterzeichnet. Diese wichtige Urkunde symbolisiert einen entscheidenden Fortschritt in den Vorbereitungen für die internationale Großveranstaltung. Der Schritt unterstreicht die wachsende Dynamik und das engere Engagement der USA bei diesem globalen Ereignis, das in naher Zukunft stattfinden wird.

Unterzeichnung am Rande des G20 Treffens

Die feierliche Unterschrift erfolgte während eines bilateralen Treffens am Rande des G20-Außenministertreffens 2026. Der Ort dieses diplomatischen Ereignisses war Atlanta im Bundesstaat Georgia, USA. An der Zeremonie nahmen zwei hochrangige Vertreter teil, die die offizielle Zusage ihrer Nationen verkörperten. Sein Hoheit Prinz Faisal bin Farhan Al Saud, Außenminister des Königreichs Saudi-Arabien, legte die Unterschrift unter das Dokument. Neben ihm unterzeichnete der US-Außenminister Marco Rubio im Namen der Vereinigten Staaten.

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Zusätzlich waren weitere bedeutende Persönlichkeiten anwesend, die die Bedeutung dieses Moments unterstrichen. Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Reema bint Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al-Saud, die Botschafterin des Königreichs Saudi-Arabien in den Vereinigten Staaten, beobachtete die Veranstaltung. Auch Talal Al-Marri, der CEO der Expo 2030 Riad, war bei der Unterzeichnung anwesend. Diese hohe Beteiligung zeigt das große Interesse beider Seiten an einer erfolgreichen Zusammenarbeit.

Präsenz im Technologiebereich in Riad

Durch diesen Schritt ebnet die USA den Weg für die detaillierte Gestaltung ihres Pavillons und des Programms. Die Vereinigten Staaten werden auf einem eigens dafür vorgesehenen Grundstück im Technologiebereich der Expo präsent sein. Dieser Standort ist strategisch gewählt, um die spezifischen Stärken des Landes hervorzuheben. Aufbauend auf ihrer langjährigen Tradition der Teilnahme an Weltausstellungen werden die USA ihre Präsenz weiter ausbauen.

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Die Teilnahme bietet der amerikanischen Delegation die einzigartige Gelegenheit, nationale Innovation, Kreativität und technologische Führungsrolle zu präsentieren. Gleichzeitig wird die USA aktiv zum Thema der Expo beitragen. Das Motto der Veranstaltung lautet Weitsicht für morgen, was die zukunftsorientierte Ausrichtung der US-Beteiligung widerspiegelt. Es geht nicht nur um die Bestätigung der Teilnahme, sondern um die aktive Gestaltung der Erlebnisse und Ideen, die 2030 in das Königreich eingebracht werden.

Internationale Beteiligung und Fortschritte

Die Unterzeichnung des Teilnahmevertrags markiert einen wichtigen Meilenstein für die USA im Kontext der Expo 2030. Die Vereinigten Staaten reihen sich in eine wachsende Zahl von Ländern ein, die ihre Teilnahme offiziell bestätigt haben. Mehr als 185 offizielle Teilnehmer haben bisher ihre Anwesenheit zugesagt. Diese Zahl spiegelt den anhaltenden Fortschritt im internationalen Engagement wider. Jeder neue Vertrag ist ein Schritt zur Umsetzung internationaler Verpflichtungen.

Die Vorbereitungen in den Bereichen Pavillonplanung, Inhaltsentwicklung und Programmgestaltung schreiten zügig voran. Dies geschieht parallel zu den Bauarbeiten auf dem Gelände selbst. Unterdessen schreiten die Arbeiten auf dem Expo-Gelände im Norden von Riad weiter voran. Der Ausbau der Infrastruktur und der Bau wichtiger Einrichtungen werden vorangetrieben. Zusammen zeigen diese Entwicklungen Fortschritte an beiden Fronten.

Daten und Hintergrund zur Weltausstellung

Die Expo 2030 Riad findet vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 statt. Die Veranstaltung wird sechs Monate dauern und mehr als 42 Millionen Besucher begrüßen. Mit einer Ausstellungsfläche von 6 Millionen Quadratmetern zählt sie zu den ehrgeizigsten Weltausstellungen, die je konzipiert wurden. Sie erstreckt sich über fünf Stadtviertel in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien.

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Die Weltausstellung wird fünf zentrale Themenbereiche abdecken: Technologie, Planet, Menschheit, Kultur und Zusammenarbeit. Diese Bereiche bieten eine globale Plattform, auf der Nationen ihre Errungenschaften und Ziele teilen können. Teilnehmer und Gäste werden Lösungen für gemeinsame Herausforderungen erörtern und neue Möglichkeiten für die Zukunft anregen. Das Motto Weitsicht für morgen leitet den gesamten Inhalt der Ausstellung.

Die Expo wird immersive Kulturzonen, tägliche Veranstaltungen und KI-gestützte Interaktionen bieten. Dabei wird traditionelle saudische Gastfreundschaft mit modernster Technologie verbunden. Nach Ende der sechsmonatigen Veranstaltung wird sich das Gelände zu einem lebendigen Anziehungspunkt entwickeln. Es wird weiterhin Besucher anziehen und zur dynamischen Stadtlandschaft von Riad beitragen. Die Vorbereitung eines Pavillons ist nun ein fester Bestandteil der diplomatischen und kulturellen Planung der USA.