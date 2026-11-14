USA verlieren Masernfrei-Status durch Impfkritik von RFK Jr.

Die USA verlieren ihren seit 2000 gültigen Masernfrei-Status. Gesundheitsminister Kennedy und Präsident Trump tragen durch Impfskepsis zur Eskalation bei, während Europa sinkende Zahlen meldet.

Die Vereinigten Staaten verlieren ihren seit dem Jahr 2000 bestehenden offiziellen Status als masernfrei. Diese Entscheidung wurde am Dienstag von der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PaHO) erwartet, nachdem eine Fachkommission in Washington die aktuelle Lage bewertet hatte. Der Verlust des Status markiert einen historischen Wendepunkt für das nordamerikanische Gesundheitssystem, das jahrzehntelang als globaler Vorbildbetrieb für die Eliminierung von Infektionskrankheiten galt.

Ansteckungsgefahr übertrifft Corona-Pandemie

Das Masernvirus stellt eine der größten medizinischen Herausforderungen dar, da es extrem ansteckend ist. Ein einzelner infizierter Mensch kann laut Experten zwischen zwölf und achtzehn nicht geimpfte Personen anstecken, was die Übertragungsraten deutlich über denen von Covid-19 oder der saisonalen Grippe ansiedelt. Um einen wirksamen Schutz für die Gesellschaft zu gewährleisten, fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Impfquote von 95 Prozent. In den USA liegt die Rate bei Kindergartenkindern jedoch nur noch bei 92,4 Prozent, was die Herdenimmunität kritisch schwächt.

Also read Medienbericht: USA verlieren offenbar Status als masernfreies Land

Politische Weichenstellung durch das Trump-Kabinett

Präsident Donald Trump hatte seine politische Machtbasis maßgeblich auf die Bewegung "Make America Healthy Again" gestützt, die 2024 zum Wahlsieg führte. Diese Bewegung steht in direktem Konflikt mit der wissenschaftlichen Evidenz zur Immunisierung. Trump erließ ein Dekret, das die Anzahl der Standardimpfungen für Kinder reduzierte, und stellte öffentlich falsche Zusammenhänge zwischen Impfungen und Autismus her. Diese Behauptungen wurden durch Studien eindeutig widerlegt, blieben jedoch ohne direkte Korrektur durch den Gesundheitsminister.

Rolle von RFK Jr. bei Entlassung der Impfkommission

Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Junior, ein bekannter Skeptiker der allgemeinen Impfpraxis, unterstützte die Linie des Präsidenten aktiv. Im Juni 2025 nutzte Kennedy seine Amtsgewalt, um die gesamte nationale Impfkommission zu entlassen. Dieser Schritt entfernte die letzte institutionelle Barriere gegen die politische Einflussnahme auf medizinische Leitlinien. Kritiker sehen darin das Ende einer Ära, in der unabhängige Expertenentscheidungen die öffentliche Gesundheitspolitik dominierten.

Advertisement

CDC verstummt als Folge der Neuausrichtung

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die ursprünglich für transparente Aufklärung zuständig war, wurde durch die Veränderungen zum Schweigen gebracht. Jane Seward, ehemalige Leiterin des Masernprogramms der CDC, bestätigt, dass Warnungen vor Masern in der Schwangerschaft seitens der Bundesbehörde ausbleiben. Pennsylvania sah sich daher im Oktober gezwungen, eigene Warnungen an Ärzte herauszugeben, da die CDC keine landesweiten Kommunikationen mehr bereitstellte. Die Kommunikation läuft nun ausschliesslich über das Ministerium von Kennedy.

Steigende Todeszahlen im historischen Vergleich

Die humanitäre Bilanz dieser Entwicklung ist erschreckend. Sechs Menschen sind in diesem Jahr direkt an Masern gestorben, hinzu kommen zwei nicht offiziell bestätigte Fälle. Alle Opfer waren ungeimpft. Diese Zahl übertrifft die Gesamtzahl der Masernopfer in den Jahren von 2000 bis 2024 zusammen. Die Fallzahlen stiegen bis zum 11. November auf mehr als das Doppelte des Vorjahreswerts, ein Niveau, das seit 1991 nicht mehr erreicht wurde.

Globale Abweichung zwischen USA und Europa

Während die USA mit steigenden Raten kämpfen, zeigen europäische Daten ein gegensätzliches Bild. Die Masernfälle in Europa sanken im Jahr 2025 um rund 75 Prozent auf knapp 34.000. Länder wie die Schweiz, Dänemark und Portugal gelten bereits als masernfrei. Experten wie Ben Kasstan-Dabush von der London School of Hygiene & Tropical Medicine betonen, dass die fehlende einheitliche Botschaft in den USA ein massives Problem darstellt, das die Seuchenbekämpfung erheblich behindert.