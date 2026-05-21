Peter Stafford, US-Arzt, erkrankt an Ebola in Kongo, Rückfluge verweigert. Evakuierung verzögerte USA, bis Deutschland concurred. eth Alicante x1, p1, es rector Research 1, Research 2, Research 3

Ein gefährliches Virus, ein infizierter Arzt - und offenbar eine brisante Entscheidung in Washington. Während der US-Mediziner Peter Stafford im Kongo an Ebola erkrankte, sollen die USA seine Rückkehr zunächst verweigert haben.

Jetzt wird er in Berlin behandelt. Unter Berufung auf fünf mit dem Fall vertraute Quellen berichtet, habe die US-Regierung den Rückflug des Arztes zunächst abgelehnt. Dadurch habe sich seine Evakuierung verzögert, bis Deutschland die Aufnahme zusagte. Das Weiße Haus widerspricht entschieden.

Der Bericht sei "absolut falsch", zitierte die Washington Post einen Sprecher.

"Das oberste und einzige Anliegen der Trump-Regierung ist es, die Gesundheit und Sicherheit der amerikanischen Bürger zu gewährleisten", sagte Sprecher Kush Desai. Der 39-jährige Chirurg Dr. Peter Stafford hatte sich im Osten der Demokratischen Republik Kongo mutmaßlich mit der Ebola-Variante Bundibugyo infiziert. Er wurde am Mittwochmorgen in die In der Nacht auf Donnerstag wurden auch seine Ehefrau und die vier Kinder nach Berlin ausgeflogen. Sie gelten als Kontaktpersonen, seien zuletzt symptomfrei und negativ getestet worden, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit.

Der Transport zur Klinik erfolgte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Parallel verschärfen die USA ihre Einreisebestimmungen. Laut CBS News wurde ein Air-France-Flug (AF378) von Paris nach Detroit kurz vor der geplanten Landung umgeleitet. Grund: Ein Passagier aus der Demokratischen Republik Kongo war an Bord - obwohl er wegen neuer Ebola-Einreisebeschränkungen eigentlich nicht hätte einreisen dürfen.

Nach Angaben der US-Grenzschutzbehörde sei er irrtümlich zum Flug zugelassen worden. US-Behörden untersagten daraufhin die Landung in Detroit. Die Maschine wurde nach Montreal in Kanada umgeleitet. Air France bestätigte die Umleitung.

Im Kongo gibt es nach Angaben der WHO rund 600 Verdachtsfälle und 139 Todesfälle. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus betonte jedoch, das globale Risiko bleibe gering - auch wen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Health Ebola Peter Stafford Evakuarion Berlin USA Infektion Decision Kongo Canada Air France

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Comfort Systems USA-Aktionäre freuenComfort Systems USA-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Comfort Systems USA-Dividendenzahlung aus.

Read more »

US-Vizepräsident betonen: 'Keine Atomwaffen' für USA, steigende USA-Schulden und globale AtomraketeVance, US-Vizepräsident, betont die US-Räum prekräd, dass Iran niemals eine Atomwaffe habe. Vance betont auch die steigende US-Schulden und die wachsende Angst um globale Atomrakete.

Read more »

Ebola: Infizierter US-Arzt in Berliner Charité aufgenommenKurz vor drei Uhr morgens erreicht ein Spezialkrankenwagen die Charité. Er bringt einen medizinischen Missionar, der sich in Afrika mit dem Ebola-Virus infiziert hat. Laut Behörden besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Read more »

USA-Arzt in Berlin: Einreise verweigert, Evakuierung verzögert - Gesundheitszustand unbekanntDas Weiße Haus hat die Einreise des amerikanischen Arztes Peter Stafford untersagt, was die Evakuierung und Versorgung verzögert haben soll. Der Gesundheitszustand des Arztes ist bislang unbekannt.

Read more »