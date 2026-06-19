USA vorzeitig im Achtelfinale: 2:0-Sieg gegen Australien bei der WM

Die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft sichert sich mit einem 2:0-Erfolg über Australien das frühe Weiterkommen in die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft. Ein Blitzstart durch ein Eigentor und ein Kopfballtreffer vor der Pause entscheiden die Partie vor 69.000 Zuschauern in Seattle.

Die US-amerikanische Fußball nationalmannschaft sichert sich vorzeitig das Weiterkommen in die K.o. -Phase der Weltmeisterschaft. Mit einem deutlichen 2:0-Sieg gegen Australien vor 69.000 Zuschauern im Seattleer Lumen Field präsentiert sich das Team in starker Form.

Ein besonderer Moment zu Spielbeginn: US-Nationalspielerin Trinity Rodman, Tochter des früheren Basketballstars Dennis Rodman, bringt den offiziellen Spielball ins Stadion. Rodman verdient mit etwa 1,7 Millionen Euro jährlich mehr als jede andere Fußballerin weltweit. Die Amerikaner starten fulminant: Bereits nach 676 Sekunden führt ein Eigentor des Australiers Cameron Burgess zur frühen Führung. Auch beim WM-Auftakt gegen Paraguay hatte ein Eigentor den USA den Weg geebnet.

Kurz vor der Halbzeitpause verwertet Weston McKennie einen Kopfball zum 2:0, eine Entscheidung, die nach Videobeweis durch Schiedsrichter Felix Zwayer und den Video-Assistenten Bastian Dankert bestätigt wird. Ohne ihren verletzten Star Christian Pulisic zeigen die USA ihre kollektive Stärke. Die defensive Ausrichtung und die Entscheidung, mehrere Torschützen vom vorherigen Spiel gegen die Türkei nicht von Beginn an zu bringen, wird von Experten kritisiert. Jürgen Klopp äußert sich erstaunt über die klar unterlegene australische Mannschaft.

Australiens Kapitän Jackson Irvine, der vor dem Turnier politisch Stellung gegen Donald Trump bezogen hatte, muss mit seinem Team die Niederlage verkraften. Das australische Team hatte zuvor in einem Video ein klares Bekenntnis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus abgegeben, kann diese Haltung nun aber nur durch sportliche Präsenz auf dem Platz unterstreichen





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WM 2026 USA Australien Fußball K.O.-Phase

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