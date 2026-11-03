USA-Wahl: Folgen für Putin, Xi und deutsche Wirtschaft im Fokus

Analyse der geopolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen einer möglichen US-Wahl auf Putin, Xi Jinping und Deutschland. Zölle bleiben trotz möglicher Kongressänderungen bestehen.

Die bevorstehende Wahl in den Vereinigten Staaten könnte fundamentale Veränderungen für die globale politische Ordnung und die internationale Wirtschaft bedeuten. Besonders die Beziehungen zu Russland, China und Deutschland stehen im Fokus der Analyse. Ein demokratisch kontrollierter Kongress würde den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin erhöhen, indem er zusätzliche Sanktionen und mehr Unterstützung für die Ukraine vorantreiben könnte. Dies würde die außenpolitische Handlungsfreiheit des US-Präsidenten einschränken, ohne jedoch einen vollständigen Kurswechsel zu bedeuten.

Geopolitische Auswirkungen auf Russland und China

Sicherheitsexperte Peter R. Neumann vom King's College London bewertet die potenziellen Folgen für Wladimir Putin als komplex. Ein Sieg der Demokraten im Kongress würde die Sanktionspolitik gegen den Kreml-Herrscher verschärfen. Gleichzeitig warnt Neumann vor der Gefahr, dass ein innenpolitisch geschwächter Donald Trump versuchen könnte, seine politische Schwäche durch riskante außenpolitische Manöver auszugleichen. Dies würde die Berechenbarkeit des US-Präsidenten weiter mindern, obwohl der Kongress mehr Druck auf Moskau ausüben würde.

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Für den chinesischen Staatschef Xi Jinping dürften sich die Rahmenbedingungen zunächst weniger drastisch ändern. In der US-China-Politik herrscht in Washington eine ungewöhnlich große Einigkeit zwischen Demokraten und Republikanern. Beide Seiten betrachten Peking als strategischen Rivalen im Wettbewerb um Technologie, wirtschaftlichen Einfluss und militärische Stärke. Peter R. Neumann bestätigt, dass die harte Linie gegenüber China parteiübergreifender Konsens ist.

Strategische Vorteile und Risiken für Peking

Trotz des politischen Konsenses sieht Xi Jinping dennoch potenzielle Chancen in einer schwächeren US-Regierung. Wenn die USA stärker mit internen politischen Konflikten konfrontiert sind, könnte dies ihre außenpolitische Handlungsfähigkeit beeinträchtigen. Für Peking wäre dies ein möglicher strategischer Vorteil, der es nutzen könnte, um seine eigenen Interessen weiter voranzutreiben. Der Wettbewerb zwischen den beiden Supermächten bleibt jedoch bestehen, unabhängig von der Parteizugehörigkeit im Weißen Haus.

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Wirtschaftliche Folgen für Deutschland und die Industrie

Die handelspolitischen Auswirkungen auf Deutschland werden vor allem durch die Zölle von Donald Trump bestimmt. Die hohen US-Zölle belasten den Handel zwischen den USA und Deutschland erheblich und treffen die deutsche Wirtschaft hart. Prof. Clemens Fuest, Präsident des Münchener ifo-Instituts, warnt davor, dass eine Niederlage Trumps die wirtschaftliche Lage kaum verbessern würde. Auch bei einem demokratischen Kongress würden die Zölle weitgehend bestehen bleiben.

Clemens Fuest erklärt, dass die Demokraten zwar Gesetze verabschieden könnten, um die Zölle zu beschränken, diese jedoch durch ein Veto des US-Präsidenten blockiert werden könnten. Zudem nutzt der US-Präsident oft Exekutivrechte, um neue Zölle zu verhängen. Dies bedeutet, dass deutsche Unternehmen keine Entwarnung erhalten, selbst wenn die Demokraten den Kongress zurückerobern. Die Belastungen für exportorientierte Branchen und ihre Beschäftigten bleiben somit erhalten.

Zukünftige Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft

Die fortbestehenden Zollbarrieren bedeuten eine anhaltende Herausforderung für die deutsche Exportwirtschaft. Selbst ein Wandel im politischen Klima in Washington würde die strukturellen Probleme des Handels nicht lösen. Die Unsicherheit bleibt hoch, da die US-Regierung weiterhin Werkzeuge hat, um Handelsbeschränkungen aufrechtzuerhalten. Dies gilt insbesondere für Sektoren, die stark vom internationalen Handel abhängen und anfällig für protektionistische Maßnahmen sind.