USA warnen Europa: Rückzug aus Europa wird Schritt für Schritt wahr

Die USA warnen Europa bereits seit langem, dass sie selbst einen größeren Beitrag für ihre konventionelle Verteidigung leisten müssen. US-Präsident Donald Trump macht den Abzug aus Europa Schritt für Schritt wahr. Das Pentagon der Nato wird konkrete Pläne vorlegen, welche militärischen Fähigkeiten die Vereinigten Staaten künftig reduzieren wollen.

Die USA warnen Europa bereits seit langem, dass sie selbst einen größeren Beitrag für ihre konventionelle Verteidigung leisten müssen. US-Präsident Donald Trump macht den Abzug aus Europa Schritt für Schritt wahr.

Das Pentagon der Nato wird konkrete Pläne vorlegen, welche militärischen Fähigkeiten die Vereinigten Staaten künftig reduzieren wollen. Schon in den kommenden Wochen soll die Force-Sourcing-Konferenz der Nato in unser Truppen- und Fähigkeitsangebot einfließen. Die Europäer befänden sich "in einem anhaltenden Zustand der Angst", weil ihre Verteidigungsfähigkeit immer mehr in Frage stehe. Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit gefordert, dass die europäischen Nato-Staaten mehr für ihre Sicherheit leisten.

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus Anfang 2025 verfolgt Washington diesen Kurs konsequent weiter. Die USA sollen nun sogar konkrete Kürzungen bei ihren Nato-Beiträgen vorbereiten. Der Pentagon-Vertreter sagte dazu: "Wir wollen den Verbündeten die nötige Information und Klarheit verschaffen, um den Übergang zu einer europäischen Verteidigung, bei der die Alliierten die Hauptverantwortung für die konventionelle Verteidigung Europas übernehmen, so schnell und effektiv wie möglich voranzutreiben.





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