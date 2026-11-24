Der Chiphersteller und dessen Führung sehen sich bereits mit Klagen konfrontiert. Huangs Rückkehr kompliziert die Lage weiter. Juristen sehen Risiken – auch durch künftige Ermittlungen.

zurückkehren. Das habe der Verwaltungsrat des Chipkonzerns ihm und seinem Team unmissverständlich mitgeteilt, schildert der Rechnungsprüfer der Stadt New York. Levine verwaltet Pensionsfonds der Stadt mit, die rund fünf Millionen Nvidia-Aktien halten.

Elf Tage nach seinem Rücktritt in der China-Affäre ist Huang zurück. Der Verwaltungsrat habe eine komplette Kehrtwende vollzogen, „ohne jede Erklärung oder jeden Hinweis, dass die Sorgen über rechtliche und andere Haftungsrisiken ausgeräumt sind“, beklagte Levine gegenüber Reuters.

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„Sie haben bewiesen, dass sie nicht unabhängig sind. “zunächst auf die Rückkehr von Huang reagierte, vor Gericht fängt die Aufarbeitung der Affäre gerade erst an. Noch am Dienstag räumte der Konzernchef vor der Belegschaft übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein, gegen Nvidias Verhaltenskodex verstoßen zu haben. Der Konzern muss sich jetzt an gleich drei Fronten verteidigen: Anleger fordern Schadenersatz, eine Aktionärin verklagt Huang und die übrigen Verwaltungsräte. Und Behörden prüfen, ob