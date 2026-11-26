Gleicher Stecker, aber unterschiedliche Leistung: Manche USB-C-Kabel kosten nur 2,50 Euro, andere hingegen deutlich mehr als 10 Euro. Wir zeigen...

Gleicher Stecker, aber unterschiedliche Leistung: Manche USB-C-Kabel kosten nur 2,50 Euro, andere hingegen deutlich mehr als 10 Euro. Wir zeigen euch im Video, worauf ihr beim Kauf achten müsst und für welchen Einsatz welches Kabel passt.

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Eine Lösung dafür gibt es nicht. Es ist daher ratsam, mehrere unterschiedliche USB-C-Kabel im Haushalt parat zu haben – von billiger Discounter-Ware bis hin zu leistungsfähigen Marken-Kabel etwa überträgt Daten mit bis zu 480 MBit/s – für viele aktuelle Anwendungen zwar zu langsam, aber das spielt beim Aufladen eines Smartphone-Akkus keine Rolle. ), die die aktuelle Ladeleistung anzeigen.