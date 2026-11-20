Uschi Glas bereist mit 82 Jahren Vietnam für die neue "Traumschiff"-Folge. Die Schauspielerin berichtet von ihrer faszinierenden Reiseerfahrung und der Geschichte um Rosamunde Schmidt.

Die 82-jährige Schauspiel-Legende Uschi Glas geht mit der neuen Folge ihrer berühmten Serie "Das Traumschiff" noch einmal auf große Fahrt. Das Ziel ihrer diesjährigen Kreuzfahrt führt die beliebte Persönlichkeit nach Vietnam, einem Reiseort, der bei der erfahrenen Darstellerin zunächst für Skepsis sorgte. Der Gedanke an die lange Anreise und das unbekannte Land ließ die Künstlerin bei der Ankündigung zunächst einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Vor allem wegen ihres hohen Alters hatte sie Bedenken, ob die lange Reise und die fremde Kultur ihre Kräfte überfordern würden.

Vietnam bereist: Eindrücke und Begegnungen

Als Uschi Glas jedoch vor Ort ankam, verschwanden ihre anfänglichen Sorgen schnell und machten Platz für große Begeisterung. Die 82-Jährige beschreibt das Land als wunderschön und hebt besonders das pulsierende Leben und die fröhliche Stimmung der lokalen Bevölkerung hervor. Die Begegnungen mit den Einheimischen blieben dabei der bleibende Eindruck ihrer Zeit in Vietnam. Sie erlebt die Menschen in dem asiatischen Staat als überaus freundlich und offen, was eine sehr gute Atmosphäre schuf. Diese Lebensfreude hat die Schauspielerin nach eigenen Angaben besonders beglückt und inspiriert.

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Esskultur und kulinarische Abenteuer

Neben den kulturellen Eindrücken begeisterte Uschi Glas auch die vietnamesische Küche, die sie mit unverdrossener Neugierde erkundete. Scharfe Gerichte stellen für die 82-Jährige überhaupt kein Problem dar, im Gegenteil. Sie betont offen, dass sie sehr gut scharf essen kann und diese Geschmacksvielfalt sehr liebt. Diese kulinarische Offenheit zeigt, dass sie auch mit fortgeschrittenem Alter voller Lebensenergie ist. Am Ende der Dreharbeiten war von dem anfänglichen Unbehagen kaum noch etwas übrig geblieben. Über ihre gesamte Zeit in Vietnam schwärmt sie abschließend noch immer, es war eine ganz schöne und erlebnisreiche Reise.

Rückblick auf 40 Jahre Traumschiff

Der Besuch in Vietnam markiert einen bedeutenden Meilenstein in der langen Karriere von Uschi Glas. Vor genau 40 Jahren war sie erstmals an Bord des fiktiven Kreuzfahrtschiffs. Ihr erstes Abenteuer mit der Serie fand 1985 in Thailand statt, wo sie damals gemeinsam mit dem verstorbenen Kollegen Helmut Fischer drehte. Diese frühe Zusammenarbeit ist ihr bis heute in guter Erinnerung. Sie erinnert sich lebhaft daran, wie ihr Schauspielkollege bei starkem Schwingen des Schiffes eher ängstlich reagiert. In solchen Momenten fühlte sie sich wie der Schutzengel für ihn, während sie selbst die Unwägbarkeiten der Seereise gelassener hinnahm.

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Die Handlung der neuen Episode

In der aktuellen Folge "Das Traumschiff - Vietnam" übernimmt Uschi Glas die Rolle der erfolgreichen Geschäftsfrau Rosamunde Schmidt. Sie ist ein Stammgast des Schiffs und verbringt ihren Urlaub seit vielen Jahren fest in der Suiten-Kategorie 701. Diesmal steht sie jedoch vor einer unangenehmen Situation, da ihre bevorzugte Suite doppelt vergeben wurde. Ausgerechnet die Rentnerin Rosalie Schmidt, gespielt von Barbara Schnitzler, beansprucht ebenfalls die begehrte Luxuskabine. Rosalie hat lange für diese Traumkreuzfahrt gespart und ist enttäuscht, als sie auf die bereits belegte Suite trifft.

Ausstrahlungstermin und Streaming-Info

Die Folge führt die Handlung und die Schauspieler auf die vietnamesische Insel Phu Quoc. Dort entstehen die Szenen, in denen sich die Konflikte um die Unterbringung auflösen oder neue Geschichten entstehen. Das ZDF sendet die neue Episode am 1. Januar 2027 um 20.15 Uhr im线 Fernsehen. Zuschauer, die nicht vor dem Fernseher sitzen können, haben die Möglichkeit, die Episode bereits vor der TV-Premiere online abzurufen. Die Produktion setzt damit die lange Tradition der Jahresend-Folge fort, die seit Jahrzehnten fest im Programm des Senders verankert ist und Millionen von Zuschauern begeistert.