Usedom gewinnt an Bedeutung: Die Ostsee-Insel macht Rügen Konkurrenz

Die Ostseeküste von Usedom hat es geschafft, die Konkurrenz von Rügen zu schlagen und sich zu einem beliebten Reiseziel für Insel-Urlaub zu entwickeln. Die Insel bietet eine Mischung aus modernem Komfort und ursprünglicher Natur, was sie zu einer der abwechslungsreichsten Naturlandschaften Deutschlands macht.

Die Daten zeigen: Usedom wird immer begehrter. Viele denken bei Insel-Urlaub an Mallorca oder Sylt - dabei liegt statistisch gesehen eines der sonnigsten Reise ziele Deutschlands an der Ostsee und macht die beliebtesten Deutschlandinsel Rügen immer mehr Konkurrenz.

Denn: Usedom ist günstiger als Sylt und hat weniger Massentourismus als Rügen. Kaiserbäder, Villen, Strandkörbe, Spa - aber deutlich erschwinglicher als anderswo am Meer. Die ehemalige DDR-Ferieninsel entwickelt sich immer mehr zum deutschen Urlaubsmagneten





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