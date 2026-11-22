Auf Tiktok geht gerade der Trend „I'm so sorry“ viral. Dabei zeigen User, wie ihre KI-Fotos wirklich aussehen. SWR3 Moderator Basti Müller hat den Trend ausprobiert.

Auf Tiktok geht gerade ein neuer Trend viral: „I'm so sorry" – auf Deutsch etwa „Es tut mir so leid". Dabei zeigen User ihre KI-geschönten Fotos und entlarven dann Schritt für Schritt die Realität dahinter.

Der Tiktok Trend ist vor allem mit Kinderfotos und Halloween-Kostümen durchgestartet. Hans Liedtke aus dem SWR3 Team fasst den Trend so zusammen: So funktioniert der Tiktok-Trend Das erste Bild in einem Foto-Karussell sieht perfekt aus. Beim Weiterwischen wird das Bild immer realistischer. Slide für Slide wird die digitale Kosmetik rückgängig gemacht.

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Bis auf dem letzten Bild das ungeschönte Original zu sehen ist. SWR3 Moderator Basti Müller hat es auf unserem Instagram-Kanal für dich getestet. Am Anfang sieht man einen durchtrainierten Basti mit zehn Jahren beim Sportfest – das Bild ist mit KI bearbeitet. Je weiter man scrollt, desto weniger geschönt ist das Bild.

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Am Ende sieht man Basti als Jungen, der sich einfach eine Cola reinzieht, anstatt selbstbewusst und sportlich zu posieren. Wir lieben es gerade deswegen! User entschuldigen sich mit dem Trend quasi für eine oft viel zu perfekte Instagram-Welt. Hier den Post anschauen: So sieht das Bild wirklich aus: „I'm so sorry“ Dir gefällt SWR3?

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