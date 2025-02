Usher überrascht seine Frau Jennifer Goicoechea zum ersten Hochzeitstag

Der Sänger Usher feierte mit seiner Frau Jennifer Goicoechea das erste Hochzeitsjubiläum. Zum Anlass überraschte er sie mit einer romantischen Klaviereinlage und sang eine Eigenversion von Robin Thickes „Angels“.

Der Sänger Usher (46) überraschte seine Frau Jennifer Goicoechea anlässlich ihres ersten Hochzeitstag es mit einer romantischen Geste. Am 11. Februar präsentierte er seiner Ehefrau eine Klavierperformance und sang eine Eigeninterpretation von Robin Thicke 's „ Angel s“. Das emotionale Ständchen teilte er in einem Instagram-Video, begleitet von den Worten: „So glücklich, dass das Universum uns zusammengebracht hat. Du bist mein Engel.

“ Das Paar feierte das Jubiläum ihrer intimen Las-Vegas-Hochzeit, die direkt nach Ushers viel beachteter Super-Bowl-Halbzeitshow im Drive-Thru-Tunnel von Vegas Weddings stattfand. Die Spontaneität der Hochzeit hatte zuvor bereits für Schlagzeilen gesorgt. Wenige Tage vor Ushers großem Auftritt beim Sportereignis entschieden sich die beiden spurlos, den Bund fürs Leben zu schließen. „Es war eine Entscheidung in letzter Minute“, erklärte der Sänger später in einem Interview. Usher war an diesem Tag in einem auffälligen schwarz-weißen Smoking gekleidet. Die Braut ergänzte ihren modernen Look mit einem weißen Hosenanzug und einem Schleier, der den Schriftzug „Mrs. Raymond 02.11.24“ trug - ein persönlicher Akzent, der zugleich das Datum und ihren neuen Namen feierte. Die Feierlichkeiten fanden bei einem Event von Rémy Martin statt. Zu ihren Gästen zählten ihre Kinder sowie enge Freunde und Familie. Seit 2019 sind Usher und Jennifer ein Paar und teilen nicht nur ihre Liebe, sondern auch zwei gemeinsame Kinder, Sovereign und Sire. Außerdem hat Usher zwei Söhne, Usher V und Naviyd Ely, aus seiner Ehe mit Tameka Foster (54). In Interviews spricht der Sänger immer wieder über die Bedeutung seiner Familie als Quelle von Stärke und Inspiration. Während der Apollo Spring Benefit Gala 2024 widmete er seiner Frau Worte der Dankbarkeit: „Ohne dich wäre das alles nicht möglich.“ Jennifer, die für ihre Unterstützung und Leidenschaft gelobt wurde, gilt als die zentrale Stütze in Ushers Leben – beruflich wie privat





