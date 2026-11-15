Die Berliner Senatorin Ute Bonde will im Auftrag der CDU Bäume fällen, um den Autoverkehr zu erleichtern. Kritiker sehen die Torstraße als Symbol für veraltete Stadtplanung.

Die Berliner Verkehrssenatorin Ute Bonde von der CDU hat eine massive Veränderung der städtischen Infrastruktur auf der Torstraße angeordnet. Kurz vor ihrem geplanten Ausscheiden aus dem Amt lässt sie mehr als ein Drittel der verbliebenen Bäume an der Straße fällen. Diese Entscheidung dient ausschließlich dem Ziel, den Fahrzeugverkehr zu beschleunigen und zu erleichtern, anstatt gesundheitliche Schäden oder Leitungsprobleme zu beheben.

Torstraße als Symbol der Autodominanz

Die Torstraße repräsentiert den klassischen Zustand des deutschen Städtebaus seit 1945. Der überwiegende Teil der Straßenfläche ist dem motorisierten Individualverkehr vorbehalten, der statistisch gesehen zu 95 Prozent seiner Zeit ungenutzt parkt. In den verbleibenden fünf Prozent der Nutzungszeit werden durchschnittlich nur 1,3 Personen transportiert, wobei die in der Autolobby oft beschworenen Fahrgäste wie kleine Kinder oder gehbehinderte Senioren statistisch unterrepräsentiert sind.

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Stattdessen dienen die Fahrzeuge häufig dem Transport von Werkzeug oder Laptopkoffern. Für Radfahrer ist die Torstraße aufgrund der prioritären Raumnutzung für Autos gefährlich, sodass die Verkehrsverwaltung sie auf parallele Straßen verweist. Diese alternatives Routen führen jedoch an Stellen wie der Kreuzung mit der Rosenthaler Straße direkt in Konfliktzonen mit dem Autoverkehr.

Konflikt zwischen ÖPNV und Fußgängerraum

Um die Effizienz des öffentlichen Nahverkehrs zu gewährleisten, wurde der Straßenbahn ein breiter, separierter Bereich zugewiesen. Diese Maßnahme soll Verzögerungen im Linienverkehr verhindern und gilt zunächst als sinnvolle Infrastrukturmaßnahme. Die aktuelle bauliche Trennung wirkt sich jedoch negativ auf die durchgängige Erschließung der angrenzenden Viertel aus und behindert insbesondere Menschen mit Gehbehinderungen.

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Die vorhandenen Bürgersteige sind meist nur im Schatten der Bebauung zu finden und weisen eine Breite auf, die für den modernen Fußgängerverkehr unzureichend ist. Wenn Gehende einen Rollator nutzen oder Kinderwagen schieben müssen, wird der bereits knappe Raum extrem beengt. Die Lebensqualität auf diesen Wegen leidet zusätzlich unter der willkürlichen Abstellung von E-Scootern und E-Fahrrädern.

Priorisierung des Kfz-Verkehrs im Berliner Senat

Die Entscheidung der Senatorin Ute Bonde löst massive Kritik aus, da sie bewusst auf den Erhalt von Grünflächen zugunsten des Straßenverkehrs verzichtet. Bars und Restaurants vergrößern ihre Außenbereiche zusehends, was den ohnehin schmalen Gehweg weiter einschränkt. Die Bäume, die noch stehen, bieten notwendigen Schatten, den Stadtplaner seit Jahrzehnten für große Straßen als essenziell einstufen.

Die Fällung der Bäume erfolgt nicht aus ökologischen oder bautechnischen Gründen, sondern rein verkehrspolitisch motiviert. Kritiker bemängeln, dass abgewählte oder scheidende Regierungen keine irreversiblen Veränderungen an der Stadtsilhouette vornehmen sollten. Die aktuelle Planung ignoriert vollständig das Konzept einer menschengerechten Umgestaltung.

Zukunftsvision statt Nachkriegsmuster

Gegen den aktuellen Kurs steht die Forderung nach einer Vorzeigestraße, die Platz für zwei Spuren neben der Straßenbahn bietet und genügend Raum für Passanten lässt. Diese Vision würde die Torstraße von einer reinen Autoschneise der Nachkriegszeit zu einem Vorbild moderner, beschatteter Stadtentwicklung machen. Der aktuelle Pfad der Senatorin Ute Bonde und der CDU entfernt sich jedoch deutlich von diesem Ziel.