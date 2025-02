Uwe Boll startet mit Armie Hammer in Rache-Thriller „The Dark Knight“

Der kanadische Filmemacher Uwe Boll ist mit seinem neuen Rache-Thriller „The Dark Knight“ wieder zurück. Armie Hammer spielt die Hauptrolle in dem Film, der in Kroatien gedreht wird. Weitere Neuigkeiten zum Film: ein Cast-Neuzugang und ein Videospiel.

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich Björn Becher mit der Film branche und schreibt darüber. Bei FILMSTARTS.de ist er zuständig für alles rund um 'Star Wars' und die aktuellen Kino -Highlights. Der Film emacher Uwe Boll hat mit Armie Hammer einen Casting-Coup gelandet für seinen Rache-Thriller „ The Dark Knight “. Es gibt bereits erste Neuigkeiten zum Film : ein erstes Bild, einen Cast-Neuzugang und Pläne für ein Videospiel .

Armie Hammer ist bekannt für seine Rollen in Filmen wie „Lone Ranger“ und „Call Me By Your Name“. Der Dreh zu dem Rachefilm läuft seit über zwei Wochen in Kroatien. Der Titel des Films erinnert an Christopher Nolans „The Dark Knight“ und ist sicher nicht zufällig gewählt. Uwe Boll hat das erste Bild des Films über Facebook geteilt. Die Handlung des Films: Armie Hammer spielt Sanders, einen Mann, der gegen das allgegenwärtige Verbrechen in seiner Heimatstadt kämpft. Der Vigilante wird schnell zu einer Social-Media-Sensation. Sanders, der das Gesetz in die eigenen Hände nimmt, wird zum Helden der Öffentlichkeit. Doch der lokale Polizeichef will Sanders stoppen. Bereits Anfang Februar gab Boll nach Drehbeginn ein Update zu dem Projekt. Von dem blutbesudelten Filmset aus kündigte er an: „‚The Dark Knight‛ kommt! Kein kindischer, woker, politisch korrekter Mist mehr – hier kommt das Echte.“ , Das erste Bild ist aber nicht die einzige Neuigkeit zu „The Dark Knight“. Es gibt noch einen Cast-Neuzugang und Pläne, aus der Marke mehr als nur einen Film zu machen. Der Australier ist ein echter B-Movie-Veteran. Bekannt wurde er einst unter anderem durch seine langjährige Rolle in der Erfolgsserie „Picket Fences – Tatort Gartenzaun“. Das Gros des Publikums dürfte ihn aber vor allem als Detective Mark Hoffman aus der Horror-Reihe „Saw“ kennen. Im Rahmen der Bildveröffentlichung und Casting-Ankündigung zu „The Dark Knight“ wurde bekannt, dass sich Uwe Boll mit der deutschen Indie-Spielefirma Polygon Art (u. a. „Park Ranger Simulator“, „Strike Force“-Reihe) zusammengeschlossen hat. Diese soll ein Videospiel basierend auf dem kommenden Rache-Action-Thriller entwickeln. Uwe Boll ist aktuell wieder richtig geschäftig. Neben dem bereits abgedrehten „Run“ sowie dem gerade im Dreh befindlichen „The Dark Knight“ hat er auch Pläne, den 2024 veröffentlichen „... Wie er kürzlich in den Sozialen Netzwerken ankündigte, will er „First Shift 2“ und „First Shift 3“, oder eine achtteilige Serie machen. Hintergrund ist der Erfolg des Films in den USA auf Paramount+. Dort hält sich „First Shift“ seit mehreren Wochen auf den vorderen Plätzen der Streaming-Charts. In Deutschland lief der Film übrigens im Herbst 2024 nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Kinos (nur rund 1.000 verkaufte Tickets) und ist seitdem noch nicht im Streaming erschienen – weder bei Paramount+ oder einem anderen Anbieter im Abo, noch als VoD.





Filmstarts / 🏆 7. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Uwe Boll Armie Hammer The Dark Knight Rache-Thriller Kino Videospiel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Thomas Boll, CEO BOLL Engineering AG, im InterviewVon Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Boll, Ihr Unternehmen ist in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich vertreten. Welche Unterschiede gibt es in Bezug auf die ICT-Bedrohungslage oder die Beantwortung

Weiterlesen »

Deutlich jünger als Rekordhalter Boll: 11-Jähriger feiert Bundesliga-DebütMorgens 5. Klasse, abends 1. Liga: Tischtennis-Talent Marlon Börner hat mit gerade einmal elf Jahren in Deutschlands höchster Spielklasse debütiert. Weil

Weiterlesen »

Im Video: Boll dreht 0:2-Rückstand gegen StegerVideo: Auf seiner Abschiedstournee durch die Bundesligahallen bezwang Timo Boll in Bad Königshofen seinen langjährigen Weggefährten und Freund Bastian Steger in fünf spannenden Sätzen. Nach 0:2-Satzrückstand dominierte der Altmeister die kommenden Sätze nach Belieben.

Weiterlesen »

Von Uwe Boll zu DC: Dieser Welt-Star wird zum Superschurken in James Gunns neuem Comic-UniversumMarkus ist nicht nur großer MCU-Fan, sondern hat auch sonst ein Faible für Superheldinnen und -helden und ihre meist sogar noch spannenderen Widersacher*innen.

Weiterlesen »

'Mr. TV' verlässt ARD Media: Uwe Esser geht nach 24 Jahren24 Jahre lang war Uwe Esser für ARD Media tätig. Nun hat der Geschäftsleiter TV seinen Abschied vom ARD-Vermarkter angekündigt. Dieser erfolgt nur wenige Monate nach dem Amtsantritt des neuen CEO Ralf Hape.

Weiterlesen »

Tim Mälzer trauert um Hamburger Kultgastronom Uwe ChristiansenDer Hamburger Kultgastronom Uwe Christiansen ist im Alter von 65 Jahren an den Folgen eines Hirnschlags verstorben. Tim Mälzer und die Gastro-Szene trauern um den beliebten Barkeeper und Buchautor.

Weiterlesen »