Uwe E. soll Ehefrau und Schwiegervater in Eningen getötet haben

Nach Schüssen in Hamburg wurde Uwe E. tot in der Elbphilharmonie gefunden. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit zwei Toten in Eningen.

Der 68-jährige Uwe E. soll seine 65-jährige Ehefrau und seinen 90-jährigen Schwiegervater in Eningen unter Achalm in Baden-Württemberg getötet haben. Anschließend soll er am Vormittag in der Hamburger HafenCity auf zwei Menschen geschossen haben. Später wurde der mutmaßliche Täter tot in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie gefunden.

Nach Informationen von RTL könnte ein familiärer Streit um finanzielle Fragen und Firmenanteile hinter den Taten stecken. Die Polizei Reutlingen und die Polizei Hamburg haben weitere Einzelheiten zu den Schüssen und den Leichenfunden bekanntgegeben.

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Schüsse in der HafenCity und die Fahndung der Polizei

Am Vormittag wurden eine 39-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann im Hamburger Stadtteil HafenCity durch Schüsse schwer verletzt. Die Mordkommission LKA 41 und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.

Ein 40-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma verständigte die Polizei, nachdem er durch die Schussabgabe eines zunächst unbekannten Mannes verletzt worden war. Die zuerst eintreffenden Polizisten fanden den Verletzten auf dem Gehweg vor dem Mehrfamilienhaus und leisteten Erste Hilfe.

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Aufgrund der Schilderungen des 40-Jährigen durchsuchten die Beamten das Gebäude. In der Tiefgarage fanden sie die lebensgefährlich verletzte 39-jährige Hausbewohnerin, der ebenfalls Erste Hilfe geleistet wurde. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten beide in Krankenhäuser. Bei der 39-Jährigen besteht weiterhin Lebensgefahr, der Zustand des 40-Jährigen ist stabil.

Die Fahndung mit mehreren Dutzend Polizisten, Diensthundführern und Bereitschaftspolizisten führte zunächst nicht zur Festnahme. Im Laufe des Vormittags ergaben sich jedoch Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen und einen möglichen Aufenthaltsort.

Zwei Leichen in Eningen unter Achalm gefunden

In Eningen unter Achalm wurden gegen 11.30 Uhr in der Wohnung des 68-Jährigen zwei Leichen entdeckt. Bei den Toten handelt es sich um die 65-jährige Ehefrau und den 90-jährigen Schwiegervater des Tatverdächtigen. Die Ermittler gehen auch hier von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Ablauf der Geschehnisse aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei liegen Hinweise vor, dass die Hintergründe der Tat im familiären Bereich liegen könnten. Die Beamtinnen und Beamten stehen im engen Austausch mit den Ermittlern in Baden-Württemberg.

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Die Polizei Hamburg teilte mit, dass Uwe E. die Tat in Hamburg mutmaßlich nach der Tötung in Eningen begangen haben soll. Der Ort liegt südlich von Stuttgart. Ob ein Zusammenhang zwischen den Schüssen in der HafenCity und den Leichenfunden besteht, wird derzeit geprüft.

Leblose Person im Hotelzimmer der Elbphilharmonie

Gegen 12.55 Uhr fanden Spezialeinsatzkräfte des LKA 24 in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie eine leblose Person. Nach jetzigen Erkenntnissen handelt es sich um den mutmaßlichen Täter, einen 68-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Die Polizei Hamburg erklärte, dass der Tatverdächtige im Rahmen einer Überprüfung eines Hotels in der HafenCity durch Spezialeinsatzkräfte tot aufgefunden wurde. Nach Angaben der Behörde hat sich Uwe E. im Anschluss an die Tat mutmaßlich das Leben genommen.

Die Ermittlungen der Mordkommission LKA 41 und der Abteilung für Kapitaldelikte dauern an. Die Polizei Hamburg und die Polizei Reutlingen wollen weitere Ergebnisse zu den Hintergründen der Taten bekanntgeben, sobald sie vorliegen.