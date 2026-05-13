Vaddi-Cup in Hohen Neuendorf: Sport, Spaß und Solidarität für Kinder in Not

Der zehnte Vaddi-Cup in Hohen Neuendorf vereint Fußballtradition und Familienfest zugunsten des Vereins „Kicken für Kinder“. Obwohl die FC-Bayern-Senioren in diesem Jahr nicht anreisen können, bleibt der Spendeneifer hoch. Attraktive Preise wie Bayern-Tickets und Hotelgutscheine sowie ein unterschreibenswertes Trikot sollen die Gelder steigern.

Bereits zum zehnten Mal findet in Hohen Neuendorf am Vater-Cup ein besonderes Event statt, bei dem Spitzenfußball, Familienfest und wohltätige Zwecke Hand in Hand gehen.

Der Verein „Kicken für Kinder“ profitiert von den Spenden, die seit Jahren vierstellige Beträge erreichen. Die Sportanlage Niederheide (Friedrich-Engels-Str. 21 a) verwandelt sich ab 9.30 Uhr in eine bunte Veranstaltung, die nicht nur Sportfans begeistert, sondern auch zahlreiche Familien anlockt. Im Zentrum steht der Gedanke, Kindern in Not zu helfen. Im vergangenen Jahr sorgte ein Besonderer Gäst, die Seniorenmannschaft des FC Bayern München, für einen Spendenrekord von 5500 Euro.

Nun hoffen die Organisatoren darauf, diesen Rekord noch zu übertreffen. Ein unerwarteter Rückzug des Säulen des Programms – dem versehendig einen schweren Unfall des Reiseverantwortlichen – sorgt zwar für Aufregung, doch beide Vereine sind entschlossen, die Tradition fortzusetzen. Besonders attraktiv sind zwei Karten für ein Heimspiel des FC Bayern in der Saison 2026/27, inklusive Hotelgutscheinen für zwei Personen. Diese wertvollen Preise werden über eine Tombola vergeben, bei dem man sich durch den Kauf eines nummerierten Armbandes teilnahmeberechtigt macht.

Die Gewinner werden durch den Zufall ermittelt. Auch das höhergesteckte Ziel, ein von den Bayern-Stars unterschriebenes Trikot für die Versteigerung zu gewinnen, besteht weiterhin. Obwohl Bayerns Team leider nicht anreisen kann, bleibt die Verbundenheit zwischen den Vereinen ungebrochen. Beide pflegen seit Jahren einen Austausch, der über den sportlichen Rahmen hinausgeht.

Am 18. Juli 2026 wird der Verein aus Brandenburg erneut am Starnberger See zu einem Benefizturnier antreten, bei dem auch andere Traditionsklubs wie FC Augsburg, 1860 München oder Hoffenheim teilnehmen. Die Einnahmen fließen stets in gemeinnützige Projekte. Lust aufs Feiern und gute Laune werden am Vater-Cup großgeschrieben.

Die Veranstalter sorgen für ein buntes Programm, das nicht nur Fußballfans begeistert, sondern auch Familien ansprechen soll. Verlockende Attraktionen wie Grillfleisch, Hüpfburgen, Kinderschminken und Verlosungen für Hotelübernachtungen locken. Auch die Sportler tragen mit charmant humorvollen Auftritten vor den Spielen dazu bei, dass Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein offered werden. Selbst die, die nicht vor Ort sein können, haben die Möglichkeit, zu helfen, indem sie sich online beteiligen oder über Spendenboxen teilnehmen





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