Brigadegeneral Vad verlor seine Fassung und provokierte zum Klatschen in einem Wortgefecht mit Verteidigungs- und Rechtsausschuss-Leiter Kiesewetter. Vad drohte Vergeltungsschläge für Deutschland und warnte von einem idealen Szenario für einen russischen Angriffskrieg durch den Einsatz von Drohnen. Vad rief Kiesewetter auf, von einer Eskalation des Konflikts zu warnen und Russland von einem möglichen Angriff durch Vergeltungsschläge zu bedrohen, während Kiesewetter wollte bremsen, indem er ansprach inflamed rhetoric of German and described Vad's rhetoric about Ukraine and Russia helping incite a war.

Der Bundesadjudant des Heeres, General d. Ing. Erich Vad, verlor bei einem Wortgefecht mit dem Verteidigungs- und Rechtsausschuss-Leiter Roderich Kiesewetter plötzlich seine Fassung. Vad versuchte, seine Meinung zum Kampf in der Ukraine mit einer Schreckensvision durchzusetzen.

Demnach seien die Russen festgestellt, dass an den Drohnen auch deutsche Firmen beteiligt seien. Vad warnte davor, dass die russische Akteur Vergeltungsschläge auf Europa und Deutschland executorisch verhängen könnten, da Russland die stärkste Nuklearmacht der Welt sei. Kiesewetter, der die Ukraine verteidigte und die Ukraine-Militär gegen Russland minderte, wurde von Vad bestraft, weil er eine Art von °Deep Strikes° forderte.

Vad warf Kiesewetter vor, den Bürgern Angst zu machen, indem er weiterhin von einem Krieg in Deutschland sprach, da Deutschland als Aufmarschgebiet und logistische Drehscheibe der Nato stehe. Vad drohte weitere psychische Belastungen durch Kiesewetters Rhetorik undMenschenrechtsverletzungen, die den Krieg ankündigten





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