VAG Nürnberg Sparpaket: Taktverschlechterung ab 2027 und Streichungen bei Bus und Bahn

Das Nürnberger Sparpaket der VAG bringt ab März 2027 längere Takte und entfallene Fahrten. Der Stadtrat stimmt am 19. November über die Kürzungen ab.

Die Stadt Nürnberg plant massive Einschnitte im öffentlichen Nahverkehr der VAG als Teil ihrer Haushaltskonsolidierung. Ab dem 8. März 2027 sollen sich die Takte bei U-Bahn und Straßenbahn verlängern, während bei den meisten Buslinien einzelne Fahrten wegfallen. Zusätzlich werden die Buslinien 81, 82 und 84 komplett eingestellt, was die Mobilität insbesondere in den Randzeiten und am Wochenende deutlich einschränken wird. Weitere Verschärfungen sind bereits für den 2. August desselben Jahres geplant.

Vergleichbarkeit Taktverlängerungen bei Schienenverkehr

Die konkreten Pläne für den Schienenverkehr sehen vor, dass die U1 montags bis freitags vor 6 Uhr nur noch alle zehn Minuten statt wie bisher alle sechs Minuten und 40 Sekunden fährt. Die Linien U2 und U3 sollen in dieser frühen Phase alle fünf Minuten verkehren, was ebenfalls einer Verschlechterung entspricht. Am Wochenende wird die U-Bahn bis 8 Uhr nur noch im 15-Minuten-Takt statt im 10-Minuten-Takt angeboten. Bei den Straßenbahnlinien 4, 5, 7, 10 und 11 reduziert sich der Montag-Freitag-Takt vor 6 Uhr auf alle 20 Minuten. Auch am Abend gilt der 20-Minuten-Takt ab 18:30 Uhr statt wie bisher ab 20:30 Uhr. Am Wochenende fahren die Bahnen bis 7 Uhr nur noch alle 40 Minuten, und samstags gilt der 20-Minuten-Takt nur noch bis 10 Uhr statt bis 8 Uhr.

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Stadtratsentscheid und Terminierung der Maßnahmen

Die Stadtspitze hat dem Stadtrat ein umfassendes Kürzungspaket vorgelegt, das am Donnerstag, den 19. November, zur Abstimmung steht. Die Unterlagen der Stadt aus Ende Oktober stehen noch unter Vorbehalt, da die VAG das Paket prüfen und nach Möglichkeit optimieren soll. Mögliche Auswirkungen von Baustellen oder Schienenersatzverkehr können die geplanten Änderungen zusätzlich modifizieren. Die Entscheidung des Stadtrats ist somit der entscheidende Hebel, um die geplante Umsetzung der Sparmaßnahmen im Nürnberger Nahverkehr final zu bestätigen oder anzupassen.

Auswirkungen auf die Busnetze und alternative Angebote

Bei den Buslinien sind die Einsparungen besonders spürbar. Die Linien 81, 82 und 84 fallen komplett weg, wobei für die Linie 82 eine geänderte Streckenführung der Linie 83 über Lohhof geplant ist und als Alternative ein Rufbus angeboten wird. Die Linie 83 endet montags bis freitags ab 17:30 Uhr statt ab 19:30 Uhr. Am Wochenende entfällt zudem jeweils die zweite Morgenfahrt. Bei den übrigen Linien fallen in den Randzeiten Fahrten weg, wobei unter der Woche meist die zweite Morgen- und die vorletzte Abendfahrt gestrichen werden. Am Wochenende verlieren alle Buslinien morgens mindestens eine Fahrt oder starten später. Samstags gilt bei den Linien 21 und 45 zwischen 7 und 20 Uhr sowie bei der Linie 53 zwischen 8 und 20 Uhr ein 40-Minuten-Takt statt 20 Minuten.

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Umfang der Einschnitte ab August 2027

Die Verschärfungen ab dem 2. August 2027 betreffen den Nachtverkehr und weitere Hauptverkehrszeiten. Samstags und sonntags vor 8 Uhr wird nur noch das reine Nightliner- beziehungsweise Streiknetz fahren, wobei U1 und U2/U3 nicht mehr regulär verkehren. Bis 6 Uhr fährt der Nightliner im 60-Minuten-Takt, zwischen 6 und 8 Uhr im 30-Minuten-Takt, bevor ab 8 Uhr der volle Tagesverkehr beginnt. Die Straßenbahnlinien 10 und 11 fahren montags bis freitags vor 6 Uhr und nach 18:30 Uhr nicht mehr, am Wochenende ebenfalls nicht nach 18:30 Uhr. In den Ferien gelten zusätzliche Ausdünnungen mit 15-Minuten-Takten bei den Linien 4, 5, 6, 7, 8, 10 und 11, samstags in den Ferien ebenfalls.

Spezifische Fahrtenstreichungen und Rufbusse

Einzelne Buslinien erfahren detaillierte Kürzungen, die den Alltag vieler Pendler betreffen. Bei der Linie 31 fallen ab 20:30 Uhr die Kurzläufer zwischen Am Wegfeld und Neunhof weg, stattdessen wird ein Rufbus eingesetzt, der bereits am Sonntag ab 18 Uhr gilt. Die Linie 40 fährt montags bis freitags ab 21 Uhr nicht mehr, samstags und sonntags bis 9 Uhr gar nicht und sonntags zusätzlich ab 21 Uhr nicht. Bei den Linien 51 und 52 entfallen ab 20:30 Uhr Kurzfahrten, wodurch ein 40-Minuten-Takt entsteht. Die Linie 20 fährt montags bis freitags ab 19 Uhr nur noch alle 40 Minuten, und die Linie 57 verkehrt montags bis donnerstags ab etwa 23:30 Uhr nicht mehr. In den Ferien gelten für die Linien 34, 51, 55, 57 und 62 eigene Fahrpläne mit weiteren Reduktionen.