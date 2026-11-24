Der Prozess gegen den ehemaligen Vaillant-Manager beginnt: Er soll 17,5 Millionen Euro Schmiergeld von chinesischen Lieferanten angenommen haben. Details zum Skandal.

Das Landgericht in Remscheid verhandelt über einen massiven Korruptionsskandal innerhalb der Unternehmensgruppe Vaillant. Ein ehemaliger Manager der Heiztechnikfirma steht wegen besonders schwerer Bestechlichkeit und Untreue vor Gericht. Der Staatssanwaltschaft wirft er vor, im Zeitraum von 2021 bis 2025 insgesamt 17,5 Millionen Euro Schmiergeld von chinesischen Lieferanten angenommen zu haben. Die Anklage umfasst 124 Einzeltatbestände, die auf systematische Bestechung hindeuten.

Ex-Frau löst interne Ermittlungen aus

Die Aufdeckung des Betrugsverdachts begann nicht durch eine betriebsinterne Kontrolle, sondern durch private Konflikte. Die Ex-Frau des Angeklagten reagierte auf eine Trennung und ein vermeintliches Ehebrechen mit scharfen Vorwürfen gegen ihren Mann. Sie behauptete, ihr Ex-Partner führe ein übermäßiges Leben, unterhalte Beziehungen zu Prostituierten und halte sie sowie die gemeinsamen Kinder kontrolliert. Ihre Wut führte dazu, dass sie die Unternehmensleitung von Vaillant direkt kontaktierte.

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Während eines Treffens in Bremen übergab die Ex-Frau den Ermittlern der Firma Vaillant einen USB-Stick. Dieser enthielt interne Dateien, die vom Computer des Angeklagten stammen sollten. Die Unternehmensleitung leitete daraufhin geheim gehaltene interne Recherchen ein. Der entscheidende Durchbruch gelang, als die IT-Abteilung den Firm-Computer des Managers entschlüsseln konnte und damit auf belastende Daten zugreifen konnte.

Teure Uhren und Vermögenswerte als Beweismittel

Ein zentrales Indiz für die Bereicherung des Managers war ein Videoausschnitt, der in den gespeicherten Dateien gefunden wurde. In der Aufnahme ist der Regionalmanager zu sehen, der eine Armbanduhr trägt, die laut Expertenmeinung 350.000 Euro kostet. Peter Schiedeck, ein Sprecher des Unternehmens, wies darauf hin, dass dieser Besitz im Verhältnis zum Jahresgehalt nicht zu erklären sei. Dies habe dem Unternehmen signalisiert, dass ernsthafte finanzielle Unregelmäßigkeiten vorliegen könnten.

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Nach der Festnahme des Managers am Münchner Flughafen bei seiner Einreise aus China wurden weitere materielle Beweise sichergestellt. Die Polizei beschlagnahmte Schlüssel zu einem Wohnhaus in Bremen. Bei der darauffolgenden Hausdurchsuchung konnten Ermittler Vermögenswerte in sechsstelliger Höhe finden. Dazu gehörten Sammlerstücke wie teure Weine, Kunstobjekte und eine meterhohe Skulptur des Künstlers Markus Lüpertz.

Methode der Schmiergeldzahlungen von chinesischen Zulieferern

Der Angeklagte war bis zu seiner Entlassung als Geschäftsführer der chinesischen Tochtergesellschaft für den industriellen Bereich in Asien zuständig. Laut Anklage forderte er von mindestens 25 chinesischen Zulieferern Geldzahlungen. Im Gegenzug durften diese Firmen weiterhin Waren an Vaillant liefern. Die Höhe der Bestechungsgelder orientierte sich prozentual am jeweiligen Jahresumsatz, den die Lieferanten mit Vaillant erzielten.

Die Finanzströme wurden durch verschlüsselte Kalendereinträge im System des Managers dokumentiert. Nach der Konfrontation durch Vaillant mit den Lieferanten reagierte diese unterschiedlich. Während einige Anbieter die Vorwürfe kategorisch abstritten, gaben andere sofort zu, Gelder übergeben zu haben. Die Anklagedatei mit dem Namen "Mach ma fertig" dient als digitales Hauptbeweisstück für die abgestimmten Zahlungen.

Prozessdauer und mögliche Haftstrafen bis Februar 2027

Das Verfahren ist komplex und zieht sich über einen langen Zeitraum hin. Das Landgericht hat für den Hauptprozess bis Februar 2027 insgesamt elf Verhandlungstage angesetzt. Der Angeklagte sitzt seit seiner Festnahme im März in Untersuchungshaft. Die Verteidigung hat beantragt, das Verfahren einzustellen, und bezweifelt die Herkunft der digitalen Dateien. Sie bestreitet, dass die Dateien tatsächlich vom Angeklagten stammen.

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Für die Unternehmensgruppe Vaillant ist der finanzielle Schaden schwer bezifferbar. Der geschätzte Verlust durch die korrupten Handlungen könnte die genannten 17,5 Millionen Euro sogar noch überschreiten. Ältere Zahlungsvorfälle sind jedoch verjährt und können nicht mehr gerichtlich verfolgt werden. Dem Manager drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft. Die Beweislage wird als solide eingeschätzt, da der USB-Stick ständig bei ihm gefunden wurde.