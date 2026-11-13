Val Thorens gewinnt World Ski Awards 2026 als bestes Skiresort

Val Thorens sichert sich zum elften Mal den Titel des besten Skigebiets. W Verbier gewinnt in der Kategorie Hotel. Preise und Pisten im Überblick.

Val Thorens hat bei den World Ski Awards 2026 den Titel des besten Skigebiets der Welt gewonnen. Damit sichert sich der französische Alpenort diese Auszeichnung bereits zum elften Mal. Der Ort liegt auf einer Höhe von 2300 Metern und gilt als höchstgelegener Skiort in Europa. Diese extrem Höhenlage bietet ideale Voraussetzungen für eine lange Skisaison und zuverlässigen Schnee.

Pistenangebot und Preise in Frankreich

Das Skigebiet Val Thorens-Orelle verfügt über etwa 150 Pistenkilometer für Wintersportler. Im Verbund Les 3 Vallées, der die Orte Courchevel und Méribel einschließt, steht den Gästen sogar eine Gesamtfläche von rund 600 Kilometern zur Verfügung. Ein Tagespass für Erwachsene kostet in dieser Saison zwischen 75,70 und 84,20 Euro. Für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren betragen die Kosten zwischen 62 und 69 Euro.

Also read Weltcup-Debüt für deutsche Ski-Hoffnung

Freestyle-Infrastruktur in Les 3 Vallées

Les 3 Vallées bietet fünf verschiedene Snowparks mit insgesamt mehr als 90 Hindernissen an. Das Angebot reicht von einfachen Sprüngen für Anfänger bis hin zu komplexen Strecken für Profis. Im Zentrum steht die Halfpipe mit einer Länge von 220 Metern und einer Breite von 22 Metern. Die Wände der Rinne sind sieben Meter hoch und ermöglichen anspruchsvolle Tricks und Sprünge. Ein Tagespass für Erwachsene kostet dort zwischen 53 und 97 Schweizer Franken.

Deutsche Nominierung bleibt ohne Sieg

Deutschland war mit Garmisch-Partenkirchen im bayerischen Bundesland Bayern als Nominierungskandidat aufgeführt. Der Ort schaffte es jedoch nicht unter die ganz vorderen Plätze der Weltklasse. Val Thorens dominiert die Kategorien und setzt sich klar gegen die internationalen Konkurrenten durch. Die Auszeichnungen spiegeln die hohe Qualität der Infrastruktur und des Angebots in den französischen Alpen wider.

Advertisement

Bestes Skihotel geht an die Schweiz

In der Kategorie der besten Hotels gewinnt das W Verbier in der Schweiz. Das moderne Haus verfügt über 123 Zimmer und Suiten. Zum Angebot gehören ein Wellnessbereich mit beheizten Innen- und Außenpools sowie eine Sauna und ein Hamam. Von dem Hotel, das auf rund 1500 Metern Höhe liegt, führt der Zugang direkt zu den Liften.

Verbindung zu Les 4 Vallées und Übernachtungskosten

Vom W Verbier haben Gäste Zugang zum Skigebiet Les 4 Vallées. Dieses umfasst rund 400 Pistenkilometer und bietet somit eine große Vielfalt für den Abfahrtssport. Übernachtungen im W Verbier beginnen bei rund 420 Euro pro Nacht. Die Kombination aus exklusiver Unterbringung und direkter Pistenanbindung macht das Hotel zu einem besonders attraktiven Ziel für anspruchsvolle Urlauber.