Valbiotis liefert erste Ware an China-Partner und plant 2026-Start

Valbiotis SA liefert erste ValbiotisPRO-Produkte an die Joint Venture in China aus. Der kommerzielle Launch auf E-Commerce-Plattformen ist Ende 2026 geplant.

Das französische Labor Valbiotis SA hat am 02. November 2026 die Lieferung der ersten Produkte an seinen chinesischen Joint-Venture-Partner, Hangzhou Valbiotis Life Health Technology, bestätigt. Dieser Meilenstein markiert den Start der Vertriebsaktivitäten für die Marke ValbiotisPRO im asiatischen Raum, wobei ein kommerzieller Launch für chinesische Verbraucher bis Ende des Jahres 2026 angestrebt wird. Die Auslieferung erfolgt im Rahmen einer strategischen Expansion, die auf die wachsende Nachfrage nach natürlichen Gesundheitslösungen in China reagiert.

Erste Aufträge und Lieferungsstruktur

Die Joint-Venture-Gesellschaft, zu vierundneunzig Prozent von Valbiotis SA und zu vierundfünfzig Prozent vom Partner Aika gehalten, hat bislang zwei Aufträge im Gesamtwert von fünfundfünfzigtausend Einheiten platziert. Diese Bestellung umfasst Kisten mit je neunzig Kapseln der gesamten ValbiotisPRO-Reihe, die vier spezifische Lösungen abdeckt: Cholestérol, Santé métabolique, Cardio-circulation und Foie. Der erste Auftrag wurde Ende Oktober erfolgreich ausgeliefert und wird in den zweiten Halbjahreszahlen 2026 des französischen Unternehmens berücksichtigt.

Also read Westpac 2026 Group Annual Report and Appendix 4E

Der zweite Auftrag befindet sich derzeit in der Produktion, wobei die Versandfertigung für die kommenden Wochen erwartet wird. Für die Rechnungslegung wird dieser zweite Auftrag ebenfalls in die Halbjahresbilanz 2026 einfließen, sofern die Versandauskunft vor dem 31. Dezember 2026 stattfindet. Valbiotis SA fungiert dabei als alleiniger Lieferant des Joint Ventures und in Rechnung stellt es die Produkte direkt, während das chinesische Tochterunternehmen für den weiteren Verkauf an die Endverbraucher verantwortlich ist.

Vertriebskanäle und Marktzugang

Der erste physische Verkauf an chinesische Konsumenten wird über führende Cross-Border-E--Commerce-Plattformen (CBEC) erfolgen, die bereits im Rahmen der Online-Listung durch die Hongkonger Tochtergesellschaft der Joint-Venture-Gesellschaft bereitgestellt werden. Dieser Kanal bietet internationalen Marken für Gesundheits- und Wellnessprodukte einen direkten und effizienten Zugang zum chinesischen Markt. Er umgeht dabei zunächst die traditionellen, regulatorisch anspruchsvolleren Vertriebswege und zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage nach Authentizität und Qualität zu bedienen.

Advertisement

China ist der weltweit größte E-Commerce-Markt, wobei der Cross-Border-E-Commerce etwa zehn Prozent des gesamten chinesischen Marktes für Nahrungsergänzungsmittel ausmacht. Der Gesamtmarkt wird je nach betrachteten Produktkategorien auf zwischen dreißig und vierzig Milliarden Euro geschätzt. Plattformen wie Tmall Global, JD Worldwide, Kaola und Xiaohongshu (Little Red Book) nutzen dabei einen optimierten regulatorischen, zollrechtlichen und logistischen Rahmen, der einen schnellen Markteintritt mit begrenzten Vorabinvestitionen ermöglicht.

Preiskonzept und Markenpositionierung

Die ValbiotisPRO-Produkte werden im chinesischen E-Commerce-Bereich mit einer Premium-Positionierung eingeführt. Der Verkaufspreis für Endverbraucher liegt dabei sehr deutlich über dem Preisniveau, das in Frankreich üblich ist. Diese Preisdifferenz spiegelt den perceived Value der klinisch getesteten natürlichen Gesundheitslösungen wider und nutzt die spezifische Bereitschaft der chinesischen Konsumenten, für hochwertige und authentische internationale Gesundheitsprodukte Aufpreisbereitschaft zu zeigen.

Durch diese strategische Preissetzung zielt Valbiotis SA nicht nur auf Volumenabsatz, sondern auf eine stärkere Markenwahrnehmung in der oberen Preisklasse. Die Kombination aus exklusiver Verfügbarkeit über etablierte Plattformen und dem Premium-Image soll die Marke ValbiotisPRO schnell als vertrauenswürdigen Anbieter im stark umkämpften chinesischen Gesundheitsmarkt etablieren. Die Joint-Venture-Struktur erlaubt es, diese Positionierung flexibel an die lokalen Kaufgewohnheiten anzupassen.

Expansion nach Hongkong und Singapur

Neben dem Fokus auf den chinesischen Festlandmarkt bereitet das Joint-Venture-Unternehmen parallel seine Expansion in weitere asiatische Märkte vor, insbesondere in Hongkong und Singapur. Für drei der Produkte in der ValbiotisPRO-Reihe - Cholestérol, Santé métabolique und Cardio-circulation - sind bereits die erforderlichen Zulassungen in diesen beiden Jurisdiktionen erteilt worden. Der vierte Produktpartner, ValbiotisPRO Foie, wird ebenfalls in diesen Märkten zugelassen, wobei hier noch spezifische Registrierungsprozesse anstehen.

Advertisement

Für Hongkong und Singapur plant die Joint-Venture-Gesellschaft den physischen Vertrieb der Produktreihe, wobei insbesondere Apotheken als Vertriebskanäle in Betracht gezogen werden. Zusätzlich sollen die Produkte auch online verkauft werden, um eine breite Abdeckung der lokalen Nachfrage sicherzustellen. Diese dualen Vertriebsstrategien, kombiniert mit dem bereits im Gange befindlichen E-Commerce-Launch in China, nutzen die komplementären Stärken der jeweiligen Märkte aus, um das maximale Potenzial der ValbiotisPRO-Produkte in der gesamten Region Asien auszuschöpfen.