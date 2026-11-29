Die Zielflagge für Manuel Gonzalez löste in der Box in Liqui Moly Dynavolt Intact GP enthemmten Jubel aus. Zwei GP-Siege und zwei Moto2-WM-Titel an einem Tag – Rennsportgeschichte Made in Germany.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Den Auftakt für den unvergesslichen Tag in Valencia steuerte Moto3-Pilot David Alamansa bei. Auf der schwarzen KTM gelang es dem Spanier mit einer perfekten Fahrt, Weltmeister Maximo Quiles zu entwaffnen. Der Vizeweltmeister beendete sein letztes Rennen vor dem internen Aufstieg in die Moto2-Abteilung als Sieger – es war der fünfte Sieg des Piloten mit der Nummer 22. Die Krönung lieferte dann das Finalrennen der mittleren WM-Klasse.

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Youngster Senna Agius zelebrierte den Traumabschluss einer Zusammenarbeit, die schon 2023 mit dem siegreichen Moto2-Projekt in der Europameisterschaft begonnen hatte. Das Versprechen der Pole-Position löste der Aussie vor dem Arbeitsbeginn als MotoGP-Athlet mit einer fabelhaften Fahrt auf den ersten Platz ein. Agius überholte Izan Guevara und den flüchtigen Escrig, fuhr fehlerfrei und zerstörte damit auch die Siegchance von Titelanwärter Izan Guevara.