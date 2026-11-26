Joan Mir wird in Valencia sein letztes MotoGP-Event mit Honda bestreiten. Nach vier herausfordernden Jahren mit den Japanern beginnt für den Spanier am 1. Dezember ein neues Kapitel mit Ducati.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Nachdem Honda-Pilot Joan Mir die Grands Prix in Katar und Portugal krankheitsbedingt auslassen musste und dort jeweils von Superbike-Ass Jake Dixon vertreten wurde, wird der Spanier beim Saisonfinale in Valencia wieder dabei sein.

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«Mir hat weiterhin eng mit seinem medizinischen Team zusammengearbeitet, um seinen Gesundheitszustand besser zu verstehen und zu verbessern, und nun die Freigabe erhalten, wieder in den Rennbetrieb zurückzukehren», hieß es in einer offiziellen Mitteilung seitens HRC. Somit wird Joan Mir sein vierjähriges Kapitel mit Honda auf der Rennstrecke beenden können – nach einer schwierigen MotoGP-Saison 2026.