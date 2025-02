Valentino Rossi Warnt Francesco Bagnaia vor Marc Marquez' Taktiken

MotoGP-Legende Valentino Rossi rät seinem Landsmann und Teamkollegen Francesco Bagnaia, sich vor den Strategien von Marc Marquez zu schützen und sich nicht von Psychospielchen oder Teamkollegen beeinflussen zu lassen. Rossi betont, dass Bagnaia bisher noch nie solche Taktiken angewendet hat, was seiner Meinung nach auch der Grund für den fehlenden dritten Weltmeistertitel ist.

Der neunte Weltmeister rät Bagnaia, in Duellen gegen Marquez Spaß zu haben und das Unmögliche zu versuchen. Dies ist bereits der zweite Ratschlag, den Rossi in der Winterpause an seinen Schützling gegeben hat. Zuvor hatte er Bagnaia geraten, weitere fünf Prozent an Performance zu holen, um Marquez 2025 zu besiegen. \Ducati selbst zeigt sich zuversichtlich, zwei Spitzenfahrer im Team zu managen und vertraut auf die Fähigkeiten von Bagnaia. Rossi selbst lieferte sich in den vergangenen Jahrzehnten eine erbitterte Rivalität mit Marquez, die bis heute ungelöst geblieben ist. Rossi behauptet, dass Marquez sich 2015 gegen ihn verschworen habe, um Jorge Lorenzo im Titelkampf zu unterstützen. Der berüchtigte Sepang-Clash in jenem Jahr gilt als trauriger Höhepunkt ihrer Feindschaft. Während Rossi und Marquez ihre Differenzen noch nicht beigelegt haben, konnte sich der Italiener mit anderen ehemaligen Rivalen versöhnen – darunter Lorenzo und Casey Stoner, die ihn sogar auf seiner Ranch in Tavullia besuchten. Auch die legendäre Fehde zwischen Rossi und Max Biaggi hat sich mittlerweile beruhigt. Rossi betont, dass sportliche Rivalität starke Emotionen mit sich bringt, aber dass Respekt für die Gegner besteht, sobald diese Rivalität hinter sich liegt. Stoner sei ein Beispiel dafür, dass man auch nach intensiven Auseinandersetzungen ein freundschaftliches Verhältnis entwickeln kann. Lorenzo und Gibernau empfindet Rossi mit Freude, da sie nie eine gewisse Grenze der Aggressivität überschritten hätten.





