Valentinstag Geschenke für Männer: Originelle Ideen für den Romantiker, Sportler und Technikbegeisterten

Dieser Artikel bietet eine Auswahl an Geschenkideen für den Valentinstag, die auf die Interessen verschiedener Männertypen zugeschnitten sind. Von Duftnoten und Smartwatches bis hin zu Gaming-Zubehör und Smarthome-Produkten - hier ist für jeden etwas dabei.

Männer n etwas Passendes zum Valentinstag zu schenken, ist gar nicht so einfach. Wir haben ein paar Vorschläge – ob für den Romantiker, den Sport ler oder den Technik begeisterten. Der anstehende Valentinstag ist der Tag der Liebe und Zuneigung. Was gibt es Schöneres, als dem Partner mit einem liebevollen Geschenk eine Freude zu machen? Doch die Suche nach der passenden Aufmerksamkeit kann manchmal knifflig sein.

Schließlich soll sie persönlich sein, zu ihm passen und im besten Fall auch noch überraschen. Im Folgenden stellen wir einige originelle Geschenkideen vor. \Wohlriechende Männer erobern die Damenwelt im Sturm. Der Herzensmann nutzt nun aber schon seit Jahren denselben Duft oder sogar keinen? Dann wird es Zeit für eine neue, angenehm maskuline Duftnote. Der Herrenduft Hoggar von Yves Rocher ist eine tolle Geschenkidee für Männer, die Wert auf einen angenehmen Duft legen. Das Eau de Toilette verströmt einen orientalisch-holzigen Duft, der bei Anwendern laut den Erfahrungsberichten im Netz hervorragend ankommt. Das belegen die 4,8 Sterne, die das aktuell im Preis reduzierte Parfüm im Shop bekommen hat.Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.Das passende Geschenk ist immer auch eine Typ-Frage. Ist der Partner also beispielsweise ein leidenschaftlicher Sportler, lohnt es sich, in diesem Segment ein passendes Geschenk zu suchen. Denkbar wäre etwa ein Fitnesstracker. Die gibt es schon für vergleichsweise kleines Geld. Der aktuelle Amazon-Bestseller in dieser Kategorie ist beispielsweise für unter 40 Euro zu haben.Wenn es das Budget zulässt, ist auch eine Smartwatch eine schöne Geschenkidee. Die Galaxy Watch 7 von Samsung ist von diversen Fachmagazinen für ihre umfangreichen Möglichkeiten zur Aktivitätsmessung gelobt worden und aktuell bei Ebay besonders günstig erhältlich.Natürlich soll auch das Outfit stimmen, passende Sportbegleitung von großen Marken muss dabei auch nicht zwingend teuer sein. Adidas beispielsweise bietet viele seiner Produkte auch zu Outlet-Preisen an.Als Ausgleich oder doch eher Ersatz für den Sport: Einige Männer verbringen auch gerne viele Stunden an Konsole oder Gaming-PC. Zum Valentinstag muss es dann nicht unbedingt die neueste Playstation sein, aber als Aufmerksamkeit freut sich der Partner bestimmt über das nächste Gaming-Abenteuer oder passendes Zubehör. Gehört zum Beispiel noch nicht die neueste Ausgabe der Fußball-Simulation von EA Sports zur Sammlung, gibt es die gerade bei Amazon im Angebot.Vielleicht haben aber auch Gaming-Kopfhörer oder -Maus des Liebsten schon bessere Tage gesehen. Auch hierfür lassen sich Angebote etwa auf Ebay und Amazon finden, sogar für Marken-Produkte. Ein Klischee, das sich laut Statista immer wieder bewahrheitet: Männer stehen auf Technik. Und dabei vor allem auf smarte Produkte, die nicht nur beeindrucken, sondern auch den Alltag erleichtern. Trifft das auch auf den eigenen Partner zu, kann man mit Geschenken aus dem Smarthome-Segment nicht viel falsch machen. Der Online-Shop Tink stellt hierzu auch immer wieder praktische Bundles zusammen. Etwa gibt es den Video-Smart-Speaker Google Nest Hub zusammen mit zwei smarten Birnen der Tink-Eigenmarke zum reduzierten Preis.Vielleicht beschwert sich der Partner aber auch schon seit längerem darüber, dass die Kopfhörer schlapp machen. Glücklicherweise sind bei Amazon aktuell In-Ear-Kopfhörer von Anker besonders günstig zu bekommen.Natürlich soll das Geschenk dem Partner eine Freude machen, mindestens genauso schön ist es aber, wenn sich aus dem Präsent Zweisamkeit ergibt. Wenn beide beispielsweise gerne Kochen, kann ein neues Kochbuch eine gute Gelegenheit sein, die gemeinsame Leidenschaft neu zu befeuern und in der Küche zusammen etwas Leckeres zu zaubern.Wer sich lieber etwas kreativer mit dem Partner austobt, findet vielleicht bei Ebay das Passende: ein 3D-Handabdruck-Set für Paare. Damit können Verliebte sich auf ganz individuelle Weise verewigen. Worauf sich die meisten Männer laut Statista einigen können: Ein kühles Bier schmeckt fast immer. Warum das prickelnde Nass nicht im ganz persönlichen Bierkrug servieren? Bei Ebay gibt es die Möglichkeit, Biergläser mit einer eigenen Gravur zu versehen. Damit weiß der Liebste in Zukunft jederzeit, welches Glas ihm zusteht.Und anstelle der klassischen Blumen würde dazu optimal eine schöne Hopfenpflanze passen. Die Kletterpflanze wächst besonders schnell und macht sich super auf dem Balkon. Natürlich ist jeder Mann anders, und die Frage nach dem perfekten Geschenk zum Valentinstag lässt sich gar nicht pauschal beantworte





