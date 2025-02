Valentinstag in Deutschland: Konsum und Geschenke

Dieser Artikel untersucht die Ausgaben der Deutschen für Geschenke am Valentinstag, die beliebtesten Geschenke, sowie den Einfluss der Inflation auf die Preise für klassische Valentinsgeschenke.

Der Valentinstag steht vor der Tür und die Deutschen bereiten sich auf einen Tag der Liebe und des Konsum s vor. Laut einer aktuellen Umfrage des Handelsforschungsinstituts IFH im Auftrag des Handelsverbands Deutschland (HDE) planen Verbraucher, insgesamt etwa 1,3 Milliarden Euro für Geschenke auszugeben. Im Vergleich zum Jahr 2020, als die Ausgaben laut damaligen Befragungen lediglich rund eine Milliarde Euro betrugen, ist dies ein deutlicher Anstieg.

Der Grund für diesen Anstieg liegt vor allem darin, dass immer mehr Menschen anlässlich des Valentinstags ihren Liebsten eine Freude machen möchten. Rund 28 Prozent der Befragten planen, Geschenke zu kaufen, während es im Jahr 2020 nur etwa 17 Prozent waren. \Viele Deutsche halten den Valentinstag jedoch nicht für besonders wichtig. Für 41 Prozent hat er laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov überhaupt keine Bedeutung, für weitere 40 Prozent sehr oder eher wenig. Nur für 15 Prozent hat der Tag viel Bedeutung. Für diejenigen, denen der Valentinstag wichtig ist, sind Geschenke wie Rosen, Candle-Light-Dinner oder Küchengeräte beliebte Optionen. Eine Umfrage von Statista und YouGov aus dem Jahr 2020 zeigt, dass es Unterschiede in den Präferenzen gibt. Männer und Frauen haben eine ähnliche Meinung darüber, was gute und weniger gelungene Geschenke sind. Beide Geschlechter sind sich einig, dass die klassischen Valentinstagsgeschenke gut ankommen: 82 Prozent der Männer und 85 Prozent der Frauen bewerten Blumen als ein gutes oder eher gutes Präsent. An zweiter Stelle steht der Restaurantbesuch. Auch Pralinen, Süßigkeiten und Parfüm erfreuen sich großer Beliebtheit. \Am wenigsten freuen sich sowohl Männer als auch Frauen über Gutscheine, Kosmetik und Pflegeprodukte sowie über Selbstgebasteltes. Der größte Unterschied zwischen den Geschlechtern: Über alle Kategorien hinweg scheinen Frauen sich mehr über eine Aufmerksamkeit zu freuen. Selbstgebasteltes zum Beispiel halten 75 Prozent der befragten Frauen für ein gutes Geschenk, während nur 60 Prozent der befragten Männer dieser Meinung sind.





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Valentinstag Geschenke Konsum Inflation Blumen Preise

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Valentinstag: Liebespfad lockt am Valentinstag nach PoppenhausenPoppenhausen/Frankfurt (lhe) - Statt Rosen oder Pralinen könnte ein gemeinsamer Ausflug ein schönes Geschenk zum anstehenden Valentinstag sein.

Weiterlesen »

Valentinstag: Liebesweg lockt am Valentinstag nach PoppenhausenPoppenhausen/Frankfurt (lhe) - Statt Rosen oder Pralinen könnte ein gemeinsamer Ausflug ein schönes Geschenk zum anstehenden Valentinstag sein.

Weiterlesen »

Valentinstag Geschenke: Last-Minute Favoriten für Foodies, Romantiker und SelbstliebhaberValentinstag ist der Tag der Liebe und Zweisamkeit. Egal ob für die Partner:innen, beste Freund:innen oder für sich selbst, wir stellen die schönsten Klassiker und ausgefallenen Valentinstag-Geschenke für 2025 vor, die umgehend Freude bereiten.

Weiterlesen »

DIY Valentinstag-Geschenke: Romantische Ideen Für Ein Persönliches GeschenkDieser Artikel bietet 7 DIY-Geschenkideen zum Valentinstag, die persönlicher und kostengünstiger sind als gekaufte Geschenke. Von Date-Ideen-Einmachgläsern über Badebomben und Foto-Memories bis hin zu romantischen Frühstück im Bett sind hier Ideen für jeden Geschmack.

Weiterlesen »

Valentinstag: Diese Geschenke empfehlen PaartherapeutenPaartherapeutinnen und ein Paartherapeut erklären, wie Sie den Valentinstag nutzen können, um Ihre Beziehung mit besonderen Gesten zu stärken.

Weiterlesen »

Valentinstag: Geschenke für VerliebteVon Hudson-Socken über Mantle-Produkte bis hin zu Sawade-Pralinen und kunsthistorischen Bildern von Herzen - hier finden Sie Inspiration für Valentinstagsgeschenke.

Weiterlesen »