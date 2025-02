Valentinstag: Kochkurse mit Johann Lafer & Co. zum Sparpreis

ntv.de bietet exklusive Rabatte auf Online-Kochkurse mit bekannten Köchen wie Johann Lafer, Haya Molcho und Lutz Geißler an. Das perfekte Geschenk für den Valentinstag!

Valentinstag steht vor der Tür und das passende Geschenk ist noch nicht gefunden? ntv.de bietet exklusiv einen Gutschein für Online- Kochkurse mit Sterne-Köchen zum Sparpreis an. Liebe geht durch den Magen – und das gilt nicht nur für das Essen selbst! Schon das gemeinsame Zubereiten eines Gerichts kann zu einem romantischen Erlebnis werden.

Wer für den bevorstehenden Valentinstag noch ein passendes Geschenk sucht und hierbei vor allem auf die gemeinsame Leidenschaft für Kulinarik setzt, hat exklusiv auf ntv.de die Chance, Online-Kurse mit Starköchen zu verschenken. 7hauben aus dem österreichischen Linz ist nach eigenem Angaben Europas größte Online-Kochschule mit mehr als 100.000 Schülern. Das Besondere: Auch national und international bekannte Köche bieten ihr Know-how in den 7hauben-Kursen an, darunter Johann Lafer, Haya Malcho oder Lutz Geißler. Die große Kurs-Auswahl geht von Klassikern der italienischen und französischen Küche über exotische Gerichte aus Asien bis hin zu Brot- und Pizzabacken. Auch spezielle Techniken wie Sous-Vide-Garen, Fermentieren oder Kochen mit dem Schnellkochtopf werden gezeigt. Normalerweise kostet der 7hauben-Jahrespass an die 100 Euro. Das exklusive ntv.de-Angebot bietet also 50 Prozent Rabatt. Für die dann noch 50 Euro gibt es Zugriff auf über 80 Kochkurse, die flexibel genutzt werden können und dabei von Spitzen-Köchen und renommierten Gastronomie-Experten geleitet werden. Ein Preisleistungs-Verhältnis, das kaum zu schlagen ist. Johann Lafer ist wohl das bekannteste Gesicht in den Online-Kochkurse von 7hauben. In insgesamt 24 Videos stellt der Österreicher die wichtigsten Techniken vor, die in der Küche immer wieder gebraucht werden und liefert die passenden Rezepte gleich mit. Dabei geht es unter anderen um die Basics verschiedener Pürees, wie ein Wiener Schnitzel zubereitet werden muss oder wie man eigentlich richtig blanchiert. Sein eigenes Brot zu backen ist spätestens seit Corona voll im Trend. Für diesen Kurs braucht es keinerlei Vorwissen. Brot-Experte Lutz Geißler zeigt in diesem 37 Videos umfassenden Kurs die Grundlagen des Brotbackens. Er zeigt, wie Weizen-, Milch- und Dinkelbrote perfekt gelingen und wie die Küche mit einigen Tricks zur Backstube wird. Eine leckere Pizza geht immer – und schmeckt noch besser, wenn sie selbstgemacht ist. Pizzaiolo Filippo Licciardo zeigt in seinem 45 Videos umfassenden Kurs die Geheimnisse der perfekten Pizza. Von verschiedenen Teigen über das beste Equipment bis hinzu hochwertigem Belag und kreativen Ideen für die nächste Lieblingspizza gibt es alles, was bei Pizza-Liebhabern das Herz höher schlagen lässt





Kochkurse Johann Lafer Haya Molcho Valentinstag Geschenkideen 7Hauben Online-Cooking Lutz Geißler Pizza Brotbacken

