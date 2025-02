Valentinstag: Liebe und Konsum

Dieser Artikel untersucht die Ausgaben der Deutschen am Valentinstag, die beliebtesten Geschenke und die Gründe für den Anstieg der Konsumausgaben. Es werden auch die Preise für klassische Valentinsgeschenke im Vergleich zum Vorjahr und zur Gesamteinheit der Verbraucherpreise analysiert.

Valentinstag ist für viele ein Tag der Liebe , aber auch ein Tag des Konsum s. Gemäß einer aktuellen Umfrage des Handelsforschungsinstituts IFH im Auftrag des Handelsverbands Deutschland (HDE) planen Verbraucher in Deutschland, im Jahr 2025 rund 1,3 Milliarden Euro für Geschenke auszugeben, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 1 Milliarde Euro im Jahr 2020. Der Grund für diesen Anstieg liegt darin, dass immer mehr Menschen anlässlich des Valentinstag s ihren Liebe n eine Freude machen möchten.

28 Prozent der Befragten planen, Geschenke zu kaufen, im Vergleich zu 17 Prozent im Jahr 2020.Trotz der steigenden Ausgaben für Valentinstagsgeschenke ist der Tag für viele Menschen nicht besonders bedeutsam. Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt, dass 41 Prozent der Befragten dem Valentinstag überhaupt keine Bedeutung beiessen, weitere 40 Prozent haben nur wenig oder sehr wenig Bedeutung. Nur für 15 Prozent der Befragten ist der Tag von großer Bedeutung.Obwohl der Valentinstag für viele Menschen weniger wichtig ist, überraschen diejenigen, denen der Tag etwas bedeutet, ihren Partner oder ihre Partnerin mit Geschenken, wie Rosen, Candle-Light-Dinner oder Küchengeräten. Eine Umfrage von Statista und YouGov aus dem Jahr 2020 zeigt, dass Blumen bei Männern und Frauen als das beliebteste Valentinstagsgeschenk gelten. 82 Prozent der Männer und 85 Prozent der Frauen bewerten Blumen als ein gutes oder eher gutes Präsent. Auf Platz zwei folgt der Restaurantbesuch, gefolgt von Pralinen, Süßigkeiten und Parfüm. Gutscheine, Kosmetik und Pflegeprodukte sowie selbstgebastelte Geschenke sind die am wenigsten beliebten Optionen. Insgesamt geben 33 Prozent der Befragten an, ihren Partner oder ihre Partnerin beschenken zu wollen. 4 Prozent planen, auch ihren Freunden eine kleine Aufmerksamkeit zu machen, drei Prozent wollen sogar ihre Eltern beschenken. Die Mehrheit der Befragten, nämlich 59 Prozent, hat nicht vor, jemanden am Valentinstag zu beschenken.Laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) haben sich die Preise für beliebte Valentinsgeschenke im vergangenen Jahr überdurchschnittlich stark verteuert. Die Preise für Pralinen stiegen 2024 gegenüber 2023 um 5,8 Prozent, für Speisen und Getränke in Restaurants, Cafés, Bars und Ähnliches musste 7,4 Prozent mehr bezahlt werden. Auch wer lieber Blumen verschenkt, musste 2024 mehr ausgeben: Die Preise für Schnittblumen stiegen gegenüber 2023 um 2,7 Prozent. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt nahmen im selben Zeitraum um 2,2 Prozent zu.





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Valentinstag Liebe Konsum Geschenke Blumen Preise Ausgaben

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Valentinstag: Liebespfad lockt am Valentinstag nach PoppenhausenPoppenhausen/Frankfurt (lhe) - Statt Rosen oder Pralinen könnte ein gemeinsamer Ausflug ein schönes Geschenk zum anstehenden Valentinstag sein.

Weiterlesen »

Valentinstag: Liebesweg lockt am Valentinstag nach PoppenhausenPoppenhausen/Frankfurt (lhe) - Statt Rosen oder Pralinen könnte ein gemeinsamer Ausflug ein schönes Geschenk zum anstehenden Valentinstag sein.

Weiterlesen »

EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG: Veränderung im Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AGEQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Personalie Veränderung im Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG 03.02.2025 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung

Weiterlesen »

Valentinstag: Der heimliche Beziehungstest der LiebeViele Paare erleben am Valentinstag unerwartete Konflikte. Ein unintentielles Psychospiel kann den romantischen Tag ins Gegenteil umschlagen. FOCUS Online-Expertin Patrizia Voigtländer erklärt, wie Paare am Tag der Liebe zu echter Harmonie finden können.

Weiterlesen »

Alle Arten von Liebe: Die Tech-Redaktion verrät ihre Lieblingstechnik und Ideen zum ValentinstagKooperatives Spielen verbindet, schafft unvergessliche Momente und ermöglicht kreative Geschenke wie QR-Codes. Entdecke, wie Technik und Emotionen...

Weiterlesen »

Valentinstag: Paartherapeuten geben Tipps für mehr Liebe und BeziehungsglückDer Valentinstag kann mehr sein als nur Kommerz. Paartherapeuten teilen ihre Tipps, wie Paare am Valentinstag glücklich machen und die Beziehung stärken können. Statt materieller Geschenke werden Erlebnisse und wertschätzende Worte empfohlen.

Weiterlesen »