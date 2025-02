Valentinstag: So wird der Tag der Liebe in aller Welt gefeiert

Erfahrt, wie der Valentinstag in verschiedenen Ländern der Welt gefeiert wird. Von Japan bis Brasilien, von Wales bis zu den USA – wir präsentieren euch die schönsten und ungewöhnlichsten Traditionen.

Am 14. Februar ist Valentinstag . Doch wie wird der „Tag der Liebe nden“ in anderen Ländern gefeiert? Wir verraten es euch. Rote Rosen und eine Schachtel Pralinen: Der deutsche Durchschnittsbürger greift am Valentinstag gerne etwas tiefer in die Tasche und beglückt seine Liebste laut einer Umfrage. Wie sieht es in anderen Ländern und Kulturen aus? Wir haben uns umgeschaut und viel Spannendes entdeckt.

So sieht ein typischer Valentinstag in anderen Ländern der Welt aus: In Japan machen die Frauen den ersten Schritt: Hier werden am 14. Februar die männlichen Verehrer mit Schokolade beglückt. Allerdings müssen diese sich knapp einen Monat später revanchieren – und zwar am sogenannten „White Day“, wo die Frauen weiße Schokolade von ihren Liebsten geschenkt bekommen. Süße Gleichberechtigung! Den Italienern sagt man ja gerne nach, dass sie besonders romantisch und leidenschaftlich seien. So scheinbar auch am Valentinstag. An diesem Tag zeigen die Liebenden einander, wie nah sie sich sind, indem sie gemeinsam ein Schloss an einem Brückengeländer anbringen. Der Schlüssel wird anschließend weggeworfen – so soll die Liebe auf ewig halten. In Brasilien wird der Tag der Liebenden am 12. Juni unter dem Namen „Dia dos Namorados“ gefeiert. Traditionell werden die Straßen bunt geschmückt und festliche Paraden ziehen durch die Gassen. Mit Karnevalschoreografien und festlicher Musik wird getanzt, was das Zeug hält. Die Dänen hingegen machen aus dem Valentinstag ein echtes Abenteuer: Hier werden Gedichte, Sprüche, aber auch Rätsel an den Schwarm versandt. Anschließend müssen die Empfänger erraten, wer der oder die heimliche Verehrer*in ist. Richtige Treffer werden natürlich mit einer Belohnung verwöhnt. In Wales versorgen sich die verliebten Paare mit sogenannten „Love Spoons“ – eine alte Tradition, die sich bis heute vielerorts gehalten hat. Dabei handelt es sich um handgefertigte Kunstwerke in Form von Holzlöffeln, die aufwendig gearbeitet sind. Traditionell wird der Tag allerdings schon am 25. Januar gefeiert – mit Gedenken an St. Dwynwen, der Schutzpatronin der Liebe. In den USA wird Liebe großgeschrieben: Hier beschenkt man nicht nur seinen Partner oder seine Partnerin, sondern auch Freunde, Familie und Angehörige. Selbst die Vierbeiner kommen nicht zu kurz: Auch Hunde und Katzen erhalten am Tag der Liebe eine kleine Aufmerksamkeit: Von Weingummi bis hin zum „Knochen-Leckerli“ ist hier alles dabei. Bleibt zu hoffen, dass das alles tiergerecht ist. Und für die Singles gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Denn nicht überall ist es üblich, ausschließlich seinen Partner oder seine Partnerin zu beschenken. Hier wird Liebe viel universeller gesehen: feiert man am 14. Februar den „Tag der Freunde“. Dort werden nicht nur Verliebte mit Geschenken überhäuft, sondern auch Freunde und Familie – als Zeichen der Wertschätzung. Einige Länder haben sich den Valentinstag zunutze gemacht, um auf die Natur aufmerksam zu machen: Hier steht die Liebe zur Natur im Vordergrund. Die Romantik findet demnach nicht zwischen den Menschen statt, sondern zwischen der Umwelt und den Tieren. Zudem glaubt man, dass sich am 14. Februar die Vögel gegenseitig einen Heiratsantrag machen und somit offiziell die Paarungszeit einläuten. Wie auch immer ihr den Valentinstag verbringt: Ein bisschen mehr Liebe im Alltag tut uns allen gut – nicht nur am 14. Februar





