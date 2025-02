Valentinstag und die Umwelt: Rosen aus Afrika - Eine Liebe mit Nebenwirkungen

Der Valentinstag ist bekannt für die große Nachfrage nach Rosen. Doch der Import dieser Blumen aus Afrika, insbesondere aus Kenia, wirft Fragen zur Nachhaltigkeit und den gesundheitlichen Risiken auf.

Das Fest der Liebe ist ein Desaster für den Planeten: Zum Valentinstag importiert Deutschland unzählige Rosen aus Afrika . Dabei gäbe es viele andere blumige Liebesbeweise. Sind rot, Veilchen sind blau und die Klimabilanz am Valentinstag ist ganz schön mau: An kaum einem anderen Tag im Jahr werden wohl so viele Blumen verkauft wie am 14. Februar. Eigentlich unbedenklich, müsste man meinen.

Was gibt es schließlich Nachhaltigeres als Grünzeug?Rosen seien die mit Abstand am meisten nachgefragten Schnittblumen in der Bundesrepublik, heißt es vom Floristen-Verband FDF. Aber wenn die, die unter anderem von Plantagen in Afrika, dort vor allem in Kenia, oder aus Südamerika eingeflogen werden – also aus Regionen, in denen Wasser ohnehin Mangelware ist und Arbeiter häufig ausgebeutet werden. Das verträgt sich nicht mit den UN-Nachhaltigkeitszielen. Auch die Niederlande zählen zu den Top-Exporteuren im internationalen Blumenmarkt. Trotz ihres Transportes per Flugzeug haben die Rosen aus Kenia aber eine bessere Klimabilanz als die regional gezüchteten aus europäischen Gewächshäusern, wie mehrere Studien aus Deutschland und England zeigen.. Auf einen Strauß aus den Niederlanden kommen demnach 27 Kilo CO2-Äquivalente, ein Strauß aus Kenia verursache dagegen nur 9,3 Kilo. Die klimafreundlichste Bilanz haben Rosensträuße, die per Schiff transportiert werden: Sie verursachen nur 1,2 Kilogramm CO2-Äquivalente. können die Blumen ganzjährig auf offenen Plantagen in der Sonne wachsen. In Europa müssen sie dagegen die meiste Zeit des Jahres in aufwendig beheizten und beleuchteten Gewächshäusern gezüchtet werden. Das kostet deutlich mehr Energie. Ein weiteres Manko am blumigen Valentinsvergnügen sind die gesundheitlichen Risiken. Damit die Rosen ungestört gedeihen, werden die Böden mit Unkrautvernichtern besprengt. 'Nach der Ernte werden die Blumen dann mit Fungiziden behandelt, damit sie auf dem Weg nach Tests des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) konnten nachweisen, dass rund zwei Drittel aller Zierpflanzen Rückstände von gesundheitsgefährdenden Pestiziden enthalten. Über die Hälfte der Proben sei zudem mit bienengefährlichen Pestiziden belastet gewesen. Wer beruflich viel mit den Pflanzen arbeitet, hat Studien zufolge ein höheres Risiko für Krankheiten wie Parkinson. Die mit Bewegungsstörungen verbundene neurodegenerative Erkrankung ist daher in Deutschland als Berufskrankheit anerkannt – bei Floristen ebenso wie bei Landwirten, Gärtnern und Winzern. Auch Blumenliebhaber und Stammkunden im Blumenladen können betroffen sein. Theoretisch ließe sich das Gesundheitsrisiko minimieren. Praktisch fehlen aber die gesetzlichen Regelungen. Anders als bei Lebensmitteln oder Gewässern gibt es für Blumen. ..





