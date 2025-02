Valorant Ökonomie: So kauft ihr clever und gewinn

Elastische Kaufstrategien für Valorant. Alles über Full-Buy, Eco und Half-Buy. Wann lohnt sich ein Full-Buy? Wann ist eine Eco sinnvoll? Die besten Tipps und Tricks für den cleveren Einsatz eurer Credits.

Credits clever einzusetzen kann spielentscheidend sein. Wann lohnt sich ein Full Buy ? Wann sollte man sparen? Wir erklären die wichtigsten Kaufstrategien, damit ihr in Valorant ökonomisch und taktisch klug agiert. Wer die Valorant -Ökonomie versteht, gewinnt mehr. Gerade auf niedrigeren Rängen wird oft ohne Plan eingekauft, was zu chaotischen Runden führt - und eventuell zu Niederlagen.

Ziel einer grundlegenden Kaufstrategie ist, zu Beginn der Runde idealerweise schon alle Fähigkeiten, volle Rüstung und gute Waffen zu haben. Neu gekauft sind das. Das klappt aber nicht immer, gerade wenn es mal nicht gut läuft. Es braucht also einen Plan, um so oft wie möglich so gut wie möglich ausgestattet zu sein. Ist das Best-Case-Szenario. Es sind mindestens genug Credits für die wichtigsten Fähigkeiten, eine leichte Rüstung und entweder Phantom oder Vandal vorhanden. Vandal und Phantom werden als beste Waffen in Valorant angesehen. Das liegt an einer guten Mischung aus Schaden und Flexibilität. Für Neulinge ist die Phantom zu empfehlen, da sie leichter zu kontrollieren ist, selbst wenn ein Feuergefecht mal länger geht. Dafür reicht ein Kopftreffer mit der Vandal immer für einen Kill. Alternativ ist, so viel Geld wie möglich zu sparen und so einen Full Buy in der nächsten Runde zu ermöglichen. Zwar geht die erste Runde wahrscheinlich verloren, dafür kann die nächste dann wieder auf Augenhöhe stattfinden. Eine weitere Strategie, oft gespielt wird, wenn die Credits nur knapp nicht für einen Full Buy reichen. Stellt sicher, dass ihr genug Credits in der nächsten Runde haben werdet, kauft aber in dieser trotzdem leichte Rüstung und eine billige Waffe. Das ist genug für die leichte Rüstung und eine gute Waffe. Im besten Fall habt ihr noch ein paar eurer Fähigkeiten aus der letzten Runde übrig. Im Einkaufs-Menü seht ihr unter euren aktuellen Credits eine Anzeige mit'MIN. NEXT ROUND'. Dort steht immer, wie viele Credits ihr mindestens in der kommenden Runde haben werdet. Wenn ihr gerade keinen Full Buy spielen könnt, achtet darauf in der nächsten Kaufphase mindestens 3.300 Credits zu haben. Für einen situativen Vorteil könnt ihr zusätzlich auf die Credits der Gegner achten. Wenn ihr wisst, dass der Gegner in der nächsten Runde eine Eco spielen muss, könnt ihr auch mal zur Outlaw greifen. Mit 140 Schaden auf den Körper reicht ein Schuss für jeden Gegner, der sich keine schwere Rüstung leisten konnte. Bewusst gegen eine Eco einzukaufen, heißt 'Anti-Eco'





