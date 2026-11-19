Cadillac bestätigt die Fahrer lineup für die kommende Formel 1 Saison. Valtteri Bottas verlängert seinen Vertrag bis Ende 2027 und fährt weiterhin an der Seite von Sergio Perez.

Der US-amerikanische Rennstall Cadillac hat die Fahrerkonstellation für die kommende Formel-1-Saison offiziell bestätigt. Die Ankündigung erfolgte kurz vor dem Großen Preis von Las Vegas am Sonntag, bei dem die Rennveranstaltung um 5 Uhr starten soll. Die Übertragung des Events findet über die Sender Sky und RTL statt. Damit ist die Partnerschaft zwischen Valtteri Bottas und Sergio Perez für die nächsten Jahre gesichert.

Bottas bleibt bis 2027 bei Cadillac

Valtteri Bottas (37) wird sein Cockpit bei Cadillac bis zum Ende der Saison 2027 behalten. Somit bleibt der finnische Pilot auch über die aktuelle Rookie-Saison hinaus im Team. Zuvor hatte sein Teamkollege Sergio Perez (36) bereits vor dem Großen Preis von Mexiko seinen Vertrag bis zum Jahr 2029 verlängert. Bottas unterzeichnete nun ebenfalls seinen neuen Kontrakt. Er wird weiterhin zusammen mit Perez für das Team starten.

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Gerüchte um Cockpit und Colton Herta

In den vergangenen Wochen kursierten diverse Spekulationen über die Zukunft von Valtteri Bottas. Gerüchte um seinen Platz im Cockpit hielten sich hartnäckig. Besonders der Name von Colton Herta (26) wurde häufig in den Medien genannt. Der Nachwuchsfahrer galt als möglicher Nachfolger oder Konkurrent. Auch andere Piloten wurden im Zusammenhang mit Haas genannt. Ein dort entlassener Fahrer war Teil dieser Diskussionen. Jetzt ist Klarheit geschaffen.

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Bottas und Towriss betonen Kontinuität

Valtteri Bottas (37) äußerte sich in der Pressemitteilung von Cadillac zu seiner Entscheidung. Er sagte, dass er an alle Betroffenen erinnert und bestätigt, dass er bleibt. Der finnische Fahrer freue sich darauf, diese Reise mit Cadillac bis ins Jahr 2027 fortzusetzen. Er erwähnte, dass der Aufbau eines neuen Teams von Grund auf nicht einfach sei. Doch genau diese Herausforderung mache den Prozess besonders. Man habe das Fundament gelegt und lerne täglich dazu. Viel mehr sei noch in Arbeit.

Cadillac wartet noch auf die ersten Punkte

Für Cadillac läuft die aktuelle Saison noch nicht rund. Der Rennstall wartet bisher noch auf seine ersten Punkte in der Meisterschaft. Die Führung erwartet aber, dass diese spätestens im nächsten Jahr eingefahren werden. CEO Dan Towriss (53) hob die Bedeutung von Valtteri Bottas (37) hervor. Seine Erfahrung und Sichtweise seien wichtige Stärken für das Team. Kontinuität sei gerade jetzt entscheidend für die Weiterentwicklung. Man freue sich auf die nächste Etappe.