Valve bringt Steam Machine und Steam Frame näher an den Marktstart

Valve hat den geplanten Zeitraum für die Steam Machine und die VR-Brille Steam Frame eingegrenzt. Beide Geräte sollen bereits im Sommer 2026 erscheinen. Die Vorbereitungen laufen laut Valve auf Hochtouren.

Valve bringt seine nächste Hardware-Generation näher an den Marktstart. Der Gaming -Konzern hat den geplanten Zeitraum für die Steam Machine und die VR-Brille Steam Frame eingegrenzt.

Beide Geräte sollen bereits im Sommer 2026 erscheinen. Die Vorbereitungen laufen laut Valve auf Hochtouren. Gleichzeitig wird das bekannte Verifizierungsprogramm des Steam Decks auf die neuen Plattformen ausgeweitet, damit Nutzer leichter erkennen können, welche Spiele unterstützt werden. Im Rahmen der Vorbereitungen erhalten Entwickler im Steamworks-Dashboard eigene Bereiche für Steam Machine und Steam Frame.

Zahlreiche Spiele wurden nach Angaben des Unternehmens bereits geprüft. Ziel ist es, die Kompatibilität möglichst früh sicherzustellen und den Start der neuen Geräte vorzubereiten. Die Steam Machine ist als Wohnzimmer-PC mit SteamOS konzipiert. Nach Angaben von Valve soll sie etwa sechsmal leistungsstärker sein als das Steam Deck.

Da beide Geräte auf derselben Softwarebasis arbeiten, laufen bereits als Deck Verified eingestufte Titel automatisch auch auf der neuen Hardware. Spiele, die auf dem Handheld zu wenig Leistung bekommen, werden für die Steam Machine extra geprüft. Von PC-Spielen kann auch jeder Titel eigenständig ausführen. Das Verifizierungsprogramm bewertet diesen Betriebsmodus.

Die Einstufung gilt anschließend sowohl für klassische Spiele als auch für VR-Titel. Die Kosten für die neuen Geräte sind noch nicht bekannt. Valve hat bislang keine Preise genannt. Die Hardwarekosten haben sich zuletzt erhöht, was auch das Steam Deck betroffen hat.

Der Handheld war über längere Zeit nicht verfügbar und wird inzwischen wieder verkauft. Im Vergleich zur unveränderten Hardware liegt der Preis jedoch rund 40 Prozent über der Preisempfehlung von 2023. Viele Fans hoffen deshalb auf günstige Preise für Steam Machine und Steam Frame, doch die Erwartungen werden zunehmend gedämpft





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