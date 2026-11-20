Valve bietet die Steam Machine mit 512 GB Speicher nun direkt an. Das 2-TB-Modell bleibt aufgrund von Speicherkomponenten-Mangel schwer erhältlich.

Valve bietet die Steam Machine mit 512 Gigabyte Speicher ab sofort ohne Reservierung zum Kauf an. Diese überraschende Verfügbarkeit betrifft das Einstiegsmodell, während das leistungsstärkere 2-Terabyte-Gerät weiterhin von erheblichen Lieferengpässen betroffen ist. Die Firma Valve hat in einer aktuellen Mitteilung bestätigt, dass alle vorherigen Reservierungen für das kleinere Modell erfolgreich bearbeitet wurden.

Verfügbarkeit der Steam Machine Varianten

Nun können Interessenten die Variante mit 512 Gigabyte direkt über den Online-Shop bestellen, solange der Lagerbestand reicht. Es gibt keine neue Warteliste, sodass Käufer schnell handeln müssen. Das Gerät wird mit einem Preis von 1040 Euro angeboten. Ist der Vorrat aufgebraucht, erscheint im Shop nur noch die Meldung "Nicht vorrätig". Für Kunden ist dies die erste Chance, seit Verkaufsbeginn das Gerät ohne vorherige Registrierung zu erwerben.

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Engpässe bei der 2-Terabyte-Variante

Bei der größeren Version mit 2 Terabyte Speicher sieht die Lage hingegen deutlich schwieriger aus. Valve hat allen bestehenden Reservierungsinhabern per E-Mail eine Kaufoption zukommen lassen. Personen, die sich nur auf der Warteliste befinden, behalten ihren Platz, verlieren jedoch jegliche Garantie auf einen zukünftigen Kauf. Das Unternehmen schließt weitere Eintragungen in die Warteliste aus, da die Nachfrage die Produktionskapazitäten bei weitem übersteigt.

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Ursachen für die Lieferprobleme

Laut Valve liegen die Verzögerungen vor allem an der angespannten globalen Lage bei Speicherkomponenten. Die Kosten für Arbeits- und Massenspeicher seien auf historische Höchststände gestiegen. Diese Preisspitzen machen die weitere Produktion unsicher und beeinflussen sowohl die Stückzahlen als auch die künftigen Preise. Besonders die 2-TB-Variante, die zusammen mit dem Steam Controller bis zu 1430 Euro kostet, wird daher nur stark eingeschränkt verfügbar bleiben.

Ausblick auf Januar und Wechseloptionen

Weitere genaue Angaben zu Preisen und der künftigen Lieferbarkeit plant Valve für den Januar mitzuteilen. Interessenten, die nicht strikt an das große Modell gebunden sind, haben aktuell die bessere Chance, in den Besitz eines Geräts zu kommen. Wer sich für die verfügbare 512-GB-Version entscheidet, muss jedoch seinen Platz für das größere Modell aufgeben. Dies stellt eine finale Entscheidung für Verbraucher dar, die bisher gewartet haben.