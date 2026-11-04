Valverde sichert Real Madrid Sieg gegen AEK Athen

Federico Valverde traf in der Nachspielzeit zum 3:2-Siegtreffer. Real Madrid drehte das Spiel gegen AEK Athen und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Der uruguayische Mittelfeldspieler Federico Valverde schrieb Geschichte, als er in der 90.+2 Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2-Siegtreffer für Real Madrid bei AEK Athen erzielte. Dieses späte Tor sicherte den Königreichen in der Vorrunde drei wichtige Punkte im laufenden Wettbewerb. Die Partie verlief hochdramatisch und zeigte die mentale Stärke der Madrilenen unter Trainer José Mourinho.

Früher Rückstand und schneller Ausgleich

AEK Athen schockierte die Madrilenen bereits nach zwölf Minuten, als Koita einen Fehler in der Defensive nutzte und zur frühen Führung traf. Vor mehr als 30.000 Zuschauern stand es zunächst 0:1 für die Griechen. Erst nach einer halben Stunde fand die Mannschaft von José Mourinho die Antwort, als Jude Bellingham in der 32. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Der Engländer agierte im zentralen Mittelfeld neben Bernardo Silva und Camavinga, während die Offensivabteilung mit Kylian Mbappé und Vinicius Junior gefürchtet war.

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Komplizierter Verlauf bis zur Halbzeit

Die Partie blieb hart umkämpft und bot den Fans ein emotionales Spektakel. In der 75. Minute brachte Pilo die Hausherren erneut in Front, als das 2:1 die Sensation für AEK Athen möglich machte. Real benötigte nur drei Minuten zur Reaktion, bevor Kylian Mbappé zum 2:2-Ausgleich traf und die Hoffnung am Leben hielt. Diese schnelle Antwort zeigte die Qualität des Kaders und die Taktik des Trainers, der bereits vor der Halbzeit auf die Situation reagierte.

Wechseltricks und taktische Anpassungen

Trainer José Mourinho hatte in der 67. Minute entscheidende Änderungen vorgenommen, als Federico Valverde für Youssef Diomande ins Spiel kam. Gleichzeitig wurde Endrick für Bernardo Silva eingewechselt. In der Schlussphase nahm der Portugiese weitere Änderungen vor, um die Kontrolle zu behalten. Cucurella verließ in der 81. Minute den Platz für Brahim Díaz, während Vinicius Junior eine Minute später durch Carreras ersetzt wurde. Zudem machte Jude Bellingham in der 85. Minute Platz für Espí.

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Belohnung für Vertrauen und Einsatzbereitschaft

Federico Valverde belohnte das Vertrauen seines Trainers mit dem entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. Der Uruguayer traf in der 90.+2 Minute und sicherte Real drei wichtige Punkte in der Vorrunde. Sein Einsatz in der 67. Minute als Ersatzmann für Youssef Diomande zeigte die Tiefe des Kaders und die Bereitschaft, auch als Joker den Unterschied zu machen. Diese Leistungssteigerung unterstrich die Qualität des Teams.

Wichtige Punkte für die weitere Runde

Der Sieg bei AEK Athen ist für Real Madrid von großer Bedeutung, da er die Position im Wettbewerb festigt. Drei wichtige Punkte in der Vorrunde stärken die Moralkraft der Mannschaft und zeigen die Fähigkeit, auch unter Druck zu gewinnen. Die Performance gegen einen starken Gegner wie AEK Athen beweist die Spielstärke der Königreichen. Die nächste Partie wird diese Form fortsetzen müssen, um die Ziele im Wettbewerb zu erreichen.