Rafael van der Vaart und Trainer Xavi reagieren entsetzt auf die 0:5-Niederlage. Es ist die höchste Schlappe der Elftal seit 67 Jahren. Analyse der Ursachen.

Die niederländische Nationalmannschaft erleidet mit einem klaren 0:5 gegen Deutschland eine ihrer schwersten Niederlagen in der Geschichte. Ex-HSV-Profi und TV-Experte Rafael van der Vaart nutzt die Übertragung beim Sender NOS, um das Verhalten der Elf gnadenlos zu kritisieren. Der Vize-Weltmeister von 2010 vergleicht die Darstellung auf dem Feld mit einem zusammengefallenen Kartoffelsack und sieht keine Entschuldigung für die Leistung.

Gnadelose Kritik von Rafael van der Vaart

Van der Vaart hinterfragt die mentale Stärke der Auswahlmannschaft direkt nach der Partie. Er äußert den Eindruck, als hätten die Spieler vor Schreck versagt. Für den ehemaligen Bundesliga-Star ist die Art und Weise, wie das Team die Niederlage verkraftet, inakzeptabel. Er fordert eine sofortige Reflexion der eigenen Fehler.

Also read Jürgen Klopp bestätigt Kader: Mohya fällt aus, Startelf gegen Niederlande steht im Raum

Der 43-Jährige betont, dass Deutschland zwar keine historische Bestelft war. Trotzdem sei eine derart hohe Niederlage gegen einen als mittelmäßig eingeschätzten Gegner nicht zu rechtfertigen. Van der Vaart drückt seine Enttäuschung deutlich aus und vertritt die Auffassung, dass die Spieler sich für das Gezeigte schämen müssten.

Kontroverse um die Krisenbesprechung des Torwarts

Ein spezifischer Moment in der Partie löst die härtesten Worte bei van der Vaart aus. Nach dem fünften Gegentor versammelt sich Torwart Bart Verbruggen mit den Mitspielern auf dem Feld zu einer Besprechung. Der 24-jährige Hüter der Niederlande versucht scheinbar, die Moral kurz vor dem Ende der Begegnung zu stabilisieren.

Advertisement

Van der Vaart stuft dieses Verhalten als absolut unpassend ein. Er findet, dass ein Torwart, der so viele Tore kassiert hat, keine Führungspersönlichkeit ausstrahlt. Man könne von einem Keeper nicht erwarten, alle Bälle zu halten, jedoch sei er nicht annähernd in Reichweite gewesen. Diese Szene symbolisiere für ihn den kompletten Zusammenbruch.

Reaktionen von Trainer Xavi und Mannschaftskapitän

Trainer Xavi teilt die harte Kritik seines Vorgängers im Fernsehen. Der 46-jährige Chefcoach bezeichnet die Leistung als Schock für ihn persönlich. Er macht den Moment zwischen dem 0:2 und dem 0:3 aus, in dem die Mannschaft mental eingebrochen sei. Dieses Versagen dürfe unter keinen Umständen wieder passieren.

Auch die Spieler nehmen keine Rücksicht auf sich selbst. Kapitän Denzel Dumfries bezeichnet das Ergebnis als kollektives Versagen. Der 30-Jährige räumt ein, dass die Darstellung am Abend miserabel war. Die Offenheit der Akteure unterstreicht das Ausmaß der Enttäuschung im Lager der Elftal.

Historischer Kontext der schwersten Niederlage

Die aktuelle Niederlage von 0:5 markiert den tiefsten Punkt in der jüngeren Geschichte der Nationalmannschaft. Es ist die höchste Niederlage seit 67 Jahren. Die Statistik zeigt, dass eine solche Demütigung zuletzt im Jahr 1959 stattfand. Damals unterlag die Elf Deutschland mit 0:7 am 21. Oktober.

Advertisement

Diese historische Einordnung verdeutlicht, wie tief der Fall der niederländischen Elf liegt. Die Ereignisse der letzten Tage werfen die Frage auf, wie das Team aus dieser Krise austreten kann. Die Kombination aus taktischen Schwächen und mentaler Erschöpfung bleibt die zentrale Thematik für die Zukunft.