Rafael van der Vaart übt harsche Kritik an der niederländischen Nationalmannschaft nach der historischen 0:5-Niederlage gegen Deutschland.

Die enttäuschende Leistung der niederländischen Nationalmannschaft bei der 0:5-Niederlage gegen Deutschland hat in den Niederlanden für starke Emotionen gesorgt. Der ehemalige HSV-Stürmer und aktuelle TV-Experte Rafael van der Vaart reagierte dabei mit einer selten harten und ungeschönten Bewertung der dargebotenen Mannschaftsleistung.

Van der Vaart zitiert knallharte Kritik an Oranje

Der 43-jährige Ex-Profispieler Van der Vaart äußerte sich als Experte für den niederländischen Sender NOS deutlich genug, um Missmut bei Fans und Funktionären auszulösen. Er bezeichnete das Verhalten seiner Landsleute auf dem Platz als völlig unangemessen für ein Team dieses Kalibers und verglich die Darstellung mit einem Sack Kartoffeln. Seine zentrale Kritik zielte darauf ab, dass die Spieler den Eindruck erweckt hätten, von Angst und Unsicherheit gelähmt worden zu sein.

Also read Van der Vaart kritisiert Niederlage der Niederlande gegen Deutschland scharf

Van der Vaart hob dabei hervor, dass die deutsche Auswahl nicht als überlegener Gegner wahrgenommen wurde. Er betonte, dass die DFB-Elf in dieser Aufstellung keineswegs als die beste deutsche Mannschaft in der Geschichte des Duells angesehen werden konnte. Trotzdem blieb die Schlussbilanz mit fünf Gegentoren ein eklatantes Defizit, das seiner Meinung nach nur mit Scham zu rechtfertigen ist.

Kritik an Verbruggens Reaktion und Trainer Xavi

Eine besondere Szene nach dem Spiel sorgte für zusätzliche Diskussionen um die mentale Stärke der niederländischen Truppe. Der 24-jährige Torwart Bart Verbruggen versammelte seine Mitspieler auf dem Platz zu einer Krisenbesprechung, was Van der Vaart scharf kritisierte. Aus seiner Perspektive war diese Aktion kontraproduktiv, da ein Keeper mit fünf kassierten Treffern keine Autorität für solche Maßnahmen besaß.

Advertisement

Auch der 46-jährige Trainer Xavi zeigte sich von der Leistung schockiert und erklärte, dass der Zusammenbruch nach den ersten Gegentoren inakzeptabel war. Der 30-jährige Kapitän Denzel Dumfries bestätigte die kollektive Schwäche der Mannschaft und nannte die Darbietung in der offiziellen Einschätzung miserabel. Diese Einigkeit der Akteure unterstreicht die Schwere des sportlichen Fehlschlags.

Höchste Niederlage seit 67 Jahren dokumentiert

Die aktuelle Partie markiert einen historischen Tiefpunkt in der Statistik der Elftal. Es handelt sich um die höchste Niederlage der niederländischen Auswahl seit fast sieben Jahrzehnten. Zum letzten Mal musste die Mannschaft ein derart deutliches Defizit hinnehmen, als man am 21. Oktober 1959 mit 0:7 gegen denselben Gegner unterlag.

Dieses Ereignis von 1959 bleibt bis heute der Referenzpunkt für solche Katastrophen. Die aktuelle Situation zeigt, dass despite der bekannten Stärken im Kader eine derartige Schwankungsanfälligkeit fatal sein kann. Die Verantwortlichen müssen nun die Ursachen für das sofortige Nachlassen der Leistung nach dem 0:2 und 0:3 analysieren.